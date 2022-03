Venko v Parizu zadal prvi poraz domačemu matadorju

Slovenski boksar Aljaž Venko se je le tri tedne po prvem profesionalnem porazu, ki ga je v začetku marca v Brnu po točkah doživel proti Čehu Milošu Beranku, znova povzpel v ring. In ga tokrat zapustil kot zmagovalec.

Na prireditvi v Parizu je po deljeni sodniški odločitvi z 59:55, 55:59 in 58:56 premagal domačega matadorja Adela Aghrouda, ki je tako po štirih zaporednih zmagah prvič okusil grenkobo poraza. Za 28-letnega Konjičana je bila to četrta zmaga, v svoji poklicni statistiki pa ima ob enem porazu v srednji kategoriji (do 72,574 kg) tudi en neodločen izid.

»Borba je bila kar zahtevna, zmagal pa sem po točkah. Zanimivo, da so najprej za zmagovalca razglasili Aghrouda, potem pa so naju še enkrat poklicali v ring, spremenili odločitev in zmago dodelili meni,« je sporočil Venko, ki za zdaj še ne ve, kdaj se bo dokazoval naslednjič. Zadovoljen je bil tudi trener Dejan Zavec. »Želimo si, da bi Aljaž dosegel čim več takšnih zmag. Verjamemo, da mu bo uspelo,« je prepričan 46-letni Ptujčan.