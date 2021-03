Verstappnu prve kvalifikacije sezone v Manami

V Manami se bo v nedeljo začela nova dirkaška sezona formule ena. Na VN Bahrajna bosta v prvi vrsti stala Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) in aktualni svetovni prvak, Britanec Lewis Hamilton (Mercedes).



23-letni Verstappen se je do svojega četrtega najboljšega štartnega položaja v karieri prebil s časom 1:28,997, s katerim je za dobre tri desetinke premagal Lewisa Hamiltona (+0,388).



»V preteklem tednu smo odlično testirali, vendar pa to ni zagotovilo, da se bodo dobri rezultati prenesli v tekmovalni vikend. Dirkalnik je bil odličen in zelo sem zadovoljen s prvim mestom. Komaj čakam dirko, potrebujemo dober začetek dirke,« je razmišljal Verstappen.



V drugo štartno vrsto sta se uvrstila Finec Valtteri​ Bottas z Mercedesom (+0,589) in Monačan Charles Leclerc s Ferrarijem (+0,681).



Za njima bosta štartala Francoz Pierre Gasly z AlphaTaurijem (+0,812) in Avstralec Daniel Ricciardo z Mclarnom (+0,930).



Nedeljska dirka se bo začela ob 17. uri.



Rezultati kvalifikacij

1. Max Verstappen (Red Bull) 1:28,997

2. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,388

3. Valtteri Bottas (Mercedes) +0,589

4. Charles Leclerc (Ferrari) +0,681

5. Pierre Gasly (AlphaTauri) +0,812

6. Daniel Ricciardo (Mclaren) +0,930

7. Lando Norris (Mclaren) +0,977

8. Carlos Sainz (Ferrari) +1,218

9. Fernando Alonso (Alpine) +1,252

10. Lance Stroll (Aston Martin) +1,604

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: