Veteran Rossi lovil zavetrje najboljšega

Italijanski dirkač tovarniške ekipe Ducati Francesco Bagnaia je bil v kvalifikacijah v razredu motoGP pred prvo dirko motociklistične sezone za veliko nagrado Katarja najhitrejši. Italijan je bil na dirkališču Losail za slabe tri desetinke hitrejši od Francoza Fabia Quartararoja (Yamaha), še desetinko več je zaostal Španec Maverick Viñales (Yamaha).



Pričakovano bo prvo dirko sezone z najboljšega startnega mesta začel ducatijev dirkač. Slednjim steza v Katarju še posebej ustreza. Na prostih treningih sta v petek blestela oba voznika tovarniške ekipe italijanskega koncerna, Avstralec Jack Miller in Bagnaia, slednji pa je formo prenesel v sobotne kvalifikacije in osvojil prvi pole position v kraljevskem razredu.



Miller je bil peti, s četrtim mestom pa je življenje pri poltovarniški ekipi Petronas Yamaha začel 42-letni Italijan Valentino Rossi. Slednji je izkoristil zavetrje Bagnaie in rojaka ujel ravno ob njegovem najhitrejšem krogu. V razredu moto2 je pole position pripadel Britancu Samu Lowesu, drugi je bil Španec Raul Fernandez, tretji pa Nizozemec Bo Bendsneyder. V najšibkejšem razredu moto3 bo prvo dirko sezone z najboljšega startnega položaja začel Južnoafričan Darryn Binder. Hitrejši je bil od Španca Izana Guevare in Britanca Johna McPheeja. Dirka v razredu motoGP bo v nedeljo ob 19. uri, preizkušnji v razredih moto3 in moto2 pa ob 16. uri oz. 17.20.

