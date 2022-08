Veteranka Ratejeva peta v Evropi

Slovenska rekorderka Martina Ratej je v finalu evropskega prvenstva v atletiki, ki se bo v nedeljo končalo v Münchnu, v metu kopja presenetljivo zasedla peto mesto (59,36 m). Druga slovenska finalistka Maruša Mišmaš Zrimšek je bila na 3000 m zapreke 15. (9:53,81).

V kvalifikacijah je nastopila Joni Tomičič Prezelj in bila 21., zadnja med uvrščenimi na 100 m z ovirami (13,68). V metu kopja je zmagala Grkinja Elina Tzengko (65,81 m), na 3000 m zapreke pa Luiza Gega za prvo albansko odličje na EP doslej (9:11,31).

Ratejeva je začela z 52,05 m in bila po prvi seriji deseta, kjer je ostala tudi po drugi, čeprav je izid popravila za skoraj dva metra (53,79 m). Nato pa je sledila tretja serija, v kateri je takoj po izmetu veselo dvignila roke.

Maruša Mišmaš Zrimšek je bila 15. FOTO: Kai Pfaffenbach/ Reuters

Kopje je poletelo nato na 59,36 m in jo prestavilo kar na peto mesto po polovici tekmovanja. Po neveljavnih dosežkih v četrtem in petem metu je končala s 53,79 m, ko je že vedela, da je dosegla svojo drugo najboljšo uvrstitev na prvenstvih stare celine.

Štiridesetletna Ratejeva, najstarejša v 22-članski slovenski zasedbi, se je s sedmim mestom v kvalifikacijah po dopinški kazni vrnila na prvo veliko tekmovanje po SP v Dohi 2019, kjer je bila 10., leto prej je bila v Berlinu na EP četrta. Povsem nepričakovano, imela je tudi velike težave z zaletom, se je temu dosežku tokrat povsem približala.

Britanka Keely Hodgkinson je bila najhitrejša na 800 m (1:59,09). V štafetah 4 x 400 m so bili najboljši Britanci (2:59,35) pred Belgijci (2:59,49) in Francozi (2:59,64) ter Nizozemke (3,20,87) pred Poljakinjami (3:21,68), ki so v samem finišu ugnale bronaste Britanke (3:21,74).

Femke Bol je z nizozemsko štafeto osvojila tretje zlato odličje po slavjih na 400 in 400 m ovire in je najuspešnejša udeleženka prvenstva.

Grkinja Antigoni Ntrismpioti je osvojila drugo zlato v hoji. Po torkovem zmagoslavju na 35 km je bila najhitrejša tudi na 20 km (1:29:03). Španec Alvaro Martin pa je v hoji na 20 km naslov ubranil (1:19:11).