Slovenija slavi z Vinčićem in odbojkarji: Smo športni fenomen

Po tem, ko so mu soigralci v televizijskem prenosu zapeli za rojstni dan, je veteran v slovenski izbrani vrsti Dejan Vinčić zbral misli po novem podvigu, ki za slovensko odbojkarsko reprezentanco postajajo že stalnica. V Ostravi je pred glasnimi češkimi navijači padla domača izbrana vrsta, ki je Slovencem pokvarila uvod v letošnji šampionat. Zdaj sledi selitev na Poljsko, kjer varovance selektorja Alberta Giulianija čaka obračun s starimi znanci v belo-rdeči športni opravi, ki tudi tokrat ne skoparijo s provokacijami.



»To je bila moja želja in izpolnila se je, tako da hvala fantom, hvala navijačem in hvala celotni Sloveniji,« je za Kanal A povedal Vinčić. »Neverjetno, neverjetno ... Se že malo ponavljamo, mi smo fenomen v svetu športa, pa naj bo to odbojka, košarka, individualni športi ... Neverjetni smo, majhni, fenomenalni, ponosni in tako je prav,« je nadaljeval Vinčić, ki mu z rojaki motivacije na Poljskem spet ne bo manjkalo tudi po zaslugi bahavih domačinov.



»Če bo padel tudi drugi gostitelj? Bomo videli. Vemo, da igramo verjetno proti trenutno najmočnejši ekipi, vemo, da z njimi radi igramo. Vsaka tri evropska prvenstva smo jih izločili. Včeraj sem poslušal izjavo Vitala (selektorja Poljske, Heynena, op. a.), da sploh ne ve, kdo igra v tem polfinalu. Spet provokacije z njegove strani, kar nas je vedno dobro podkurilo in upam, da nas bo tudi takrat, ko pridemo v Katovice,« je sklenil Vinčić.

Možič: Gremo do konca

Pomembno vlogo je v odločilnem zadnjem nizu odigral tudi mladi Rok Možič, ki je z nekaj izjemnimi začetnimi udarci in tudi zaključki akcij Slovenijo po že občutnem zaostanku vrnil v igro za zmago v tretjem nizu, kar je soigralcem po njegovem odhodu iz igre na koncu tudi uspelo.



»Edini še nimam medalje, tega sem si res želel. Sploh ne vem, kaj naj bi vam sploh povedal. Mislim, da sem se kar dobro izkazal, vesel sem, da sem naredil ta majhen preobrat, s pomočjo katerega smo lahko na koncu zasluženo zmagali. Gremo do konca, vedno smo govorili, zdaj smo vedno bližje, a čakata nas še dva koraka. Jutri gremo na Poljsko in smo že z glavo pri tej tekmi,«​ je dodal mladi zvezdnik slovenskega državnega prvaka Merkur Maribora.



»Odigrali smo dobro tekmo, še zlasti smo blesteli v obrambi in pri začetnem udarcu,« pa je obračun po poročanju STA ocenil selektor Giuliani. »To sem želel od fantov, to sem si želel za zadnji del tega prvenstva. Vsi so govorili o Sloveniji in zdaj smo znova potrdili, da smo tam, kamor spadamo – med najboljšimi štirimi ekipami. Tudi v teh dveh dneh, ki nas ločita od polfinala, od fantov želim maksimalno osredotočenost in predanost, da bomo za najpomembnejši del tekmovanja res v najboljši formi,« je dodal.



​Klemen Čebulj je pristavil: »Danes smo tekmo začeli s pravo energijo, pravo zbranostjo in nismo podlegli vzdušju na tribunah, ki smo ga nestrpno pričakovali. Mislim, da smo vrhunsko odigrali v igri blok-obramba. Mogoče bomo morali še nekaj dodati na sprejemu, a če bomo nadaljevali s tako energijo, bo res lepo spremljati Slovenijo.«

