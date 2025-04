Gajser s šampionsko potezo do novih 25 točk

Slovenski motokrosistični as Tim Gajser (Honda) je tri minute in pol pred koncem prehitel glavnega tekmeca Romaina Febvra (Kawasaki) in dobil prvo vožnjo VN Trentina. Drugi Slovenec v razredu MXGP Jan Pancar (KTM) je bil odličen deveti. Druga vožnja bo ob 17.10.

Gajser, ki je bil v kvalifikacijah drugi za Febvrom, ima v seštevku svetovnega prvenstva že 36 točk prednosti pred Francozom, ki je vodil od štarta, malo pred koncem pa ga je Gajser z izjemnim manevrom, ko je v zavoju ubral notranjo agresivno notranjo linijo, prehitel in se odpeljal zmagi naproti. Febvre se sicer ni vdal, toda ob vstopu v zadnji krog je hotel preveč in je padel. Še vedno pa je bil drugi, saj sta imela vodilna ogromno prednost pred zasledovalci.

FOTO: Honda Racing

»Užival sem ves čas. Mislim, da je proga pripravljena bolje kot včeraj, ko je bila suha, hitra in ravna. Zaradi dežja je bila zdaj mehkejša in je omogočala voznikom več kreativnosti pri izbiri linij. Štartal sem dobro in se znašel za Romainom. Nisem ga želel prezgodaj prehiteti, ob koncu pa sem pritiskal in iskal pravo priložnost. Nekaj krogov pred koncem se je ponudila. Vesel sem,« je bil v cilju nasmejan Tiga243, ki je letos dobil dve veliki nagradi od štirih.

Tretje mesto v prvi vožnji je dosegel mladi Belgijec Lucas Coenen (KTM). Pancar je imel najboljšo vožnjo v tej sezoni in je ubranil deveto mesto iz kvalifikacij. Po dolgem času je nastopil tudi 39-letni veteran, devetkratni prvak Antonio Cairoli, in bil 13. Jeffrey Herlings je bil deseti. Šesta dirka bo že prihodnji konec tedna v Švici.