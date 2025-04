Gajser se veseli skoraj domače dirke: Navijači mi dajejo energijo

Peta dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu bo za vodilnega v razredu MXGP Tima Gajserja največji približek domači. Ob progi Pietramurata se vedno zbere množica slovenskih navijačev, ko Arco ob Gardskem jezeru gosti VN Trentina.

Zdaj se ob obetu lepega vremena in odličnih predstav petkratnega svetovnega prvaka obeta prava slovenska veselica. Gajser je doslej v sezoni dvakrat zmagal in bil dvakrat tretji, tudi nazadnje na Sardiniji. Na severu mu trda proga bolj ustreza kot mivka in bo favorit za tretjo zmago. Hondin adut ima 34 točk prednosti pred prvim zasledovalcem Romainom Febvrom (Kawasaki).

Gajser je bil na Sardiniji tretji. FOTO: Honda Racing

»Trentino je zame posebna dirka, saj vselej pride toliko slovenskih navijačev. Proga morda ni moja najbolj priljubljena, vendar imam z nje veliko čudovitih spominov. Uživam v vzdušju in energiji. Sezona je bila doslej dobra in upam, da bo tako tudi naprej,« je povedal Tiga243, ki je v Arcu zmagal v letih 2019, 2020 in 2022, leta 2015 pa v razredu MX2.

Dober rezultat pred rojaki pričakuje tudi Jan Pancar (KTM). Kvalifikacije bodo v soboto ob 17.25, prva vožnja za VN Trentina v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10.