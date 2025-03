Super hitri Tim Gajser vodil od štarta do cilja

Slovenski as v motokrosu Tim Gajser (Honda) je v prvi vožnji VN Evrope v St. Jean d'Angelyju na JZ Francije vodil od štarta do cilja in osvojil novih 25 točk v svetovnem prvenstvu razreda MXGP ter še povečal vodstvo v skupnem seštevku. Na koncu je odbil napad domačega aduta Romaina Febvra (Kawasaki). Druga vožnja bo ob 16.10.

»Končno mi je uspel dober štart. Iz prvega zavoja sem prišel kot vodilni, kar sem si tudi želel, saj je tik pred začetkom začelo deževati in nisem hotel napadati iz ozadja. Proga je bila težka, imela globoke linije in imela veliko grbin na ovinkih. Zadovoljen sem in se veselim druge vožnje,« je povedal nasmejani Gajser, ki je dobil tretjo posamično vožnjo v sezoni.

V sobotnih kvalifikacijah je Tiga243 zasedel drugo mesto za Belgijcem Lucasom Coenenom (KTM), tokrat pa štartal odlično in tako prevzel vodstvo pred Coenenom in Febvrom. Slednji je potem prehitel novinca v razredu MXGP, toda Slovenca ni mogel ujeti, čeprav je zaostanek zmanjšal s šestih sekund na manj kot dve. Zdaj ima Gajser 26 točk naskoka pred Febvrom (142:116)

FOTO: Honda Racing

Gajser, ki lovi šesti naslov svetovnega prvaka, je imel prejšnji konec tedna v Španiji popoln vikend in je s 60 točkami zanesljivo prevzel rdečo številko vodilnega. Zmagovalec prve dirke sezone v Argentini, Francoz Maxime Renaux, je zelo slabo štartal in se zatem prebil z 18. na 10. mesto. Drugi slovenski voznik Jan Pancar (KTM), odličen deveti v kvalifikacijah, je imel več težav in je bil 16.

