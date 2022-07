Vodiška v Italiji prehitel zgolj Ciprčan

V močni konkurenci 96 kajtarjev iz več kot 20 držav s petih celin je Toni Vodišek v novem olimpijskem razredu formula kite v finalnem plovu za odličja nastopil s kasnejšim zmagovalcem Ciprčanom Denisom Taradinom, s katerim sta si z odličnimi predstavami v prejšnjih kvalifikacijskih plovih zagotovila neposredno finalno vozovnico. Vodišku in Taradinu sta družbo delala tudi Italijana Lorenzo Boschetti in Riccardo Pianosi, Vodišek je bil odlično na poti in vodil od začetka pa skoraj do konca, nato pa ga je na zadnji stranici in tik pred ciljem prehitel Taradin. Tretje mesto je na koncu zasedel Boschetti.

»Končal sem na drugem mestu. Zadnji dan je bil zelo dober, finalni plov se je izšel v redu, vseskozi sem vodil, na koncu mi je tekmec izsilil prednost in načeloma bi lahko tudi protestiral, ampak nismo še na olimpijskih igrah. Jutri se vračam domov, potem pa naprej v Scheveningen,« je izjavo Vodiška prenesla Jadralna zveza Slovenije.

Mladega Koprčana že avgusta čaka testna regata v Scheveningenu na Nizozemskem, na prozorišču, kjer se bodo prihodnje leto prvič delile olimpijske vozovnice za Pariz 2024. Letos bosta na sporedu še dve tekmi svetovne serije, od 30. novembra do 4. decembra na Kanarskih otokih v Španiji ter od 13. do 18. decembra v Savdski Arabiji.