Vrh spet v znamenju španskih bratov

Španec Marc Marquez (Ducati) je zmagal na šprinterski dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu za VN Italije. V Mugellu je bil v kraljevem razredu motoGP drugi njegov brat Alex Marquez (Ducati Gresini), tretji pa bil Italijan Francesco Bagnaia (Ducati). Prav takšen je tudi vrstni red na prvih treh mestih v seštevku SP.

»Vem kaj se je zgodilo, ne vem pa, kako je do njih na štartu prišlo. Dobro predstavo smo prikazali in italijanski navijači so lahko uživali v predstavi,« je po osmi zmagi na devetih sprintih sezone povedal Marc Marquez, ki so ga nekoliko zmotili tudi žvižgi s tribun. Pred tem je osvojil najboljši štartni položaj in postavil nov rekord kroga na dirkališču Mugello. Šprintersko dirko pa je najbolje začel Bagnaia in za navdušenje navijačev prvi prišel v zavoj po dolgi ciljno-štartni ravnini.

Marc Marquez je ne le izgubil prvi startni položaj, ampak je že nekaj trenutkov po začetku nazadoval na rob deseterice. Nato pa je že po dveh zavojih prišel na tretje mesto, drugi je bil brat Alex. Marc je imel štiri kroge pred koncem dobre pol sekunde prednosti pred bratom, ki se mu je ob tem zelo približal Bagnaia. Ta pa je kmalu zašel v težave, dobil je tudi opozorilo zaradi vožnje izven proge. Kmalu sta mu brata Marquez znova ušla, 1,4 sekunde je imel na drugem mestu Alex prednosti pred njim dva kroga pred zaključkom. Med vodilnima bratoma pa je bilo osem desetink razlike.

V cilju ni bilo veliko drugače, Marc Marquez je imel 1,441 sekunde prednosti pred bratom, ter 2,561 sekunde pred Bagnaio. Španec Maverick Vinales (KTM-Tech3), ki ni bil v igri za zmagovalni oder, je končal na četrtem mestu, 3,099 sekunde za zmagovalcem. V skupnem seštevku SP ima Marc 35 točk prednosti pred Alexom in 98 pred Bagnaio.

Vodilni v skupni razvrstitvi SP, ki koraka proti sedmemu naslovu med elito v karieri, je kvalifikacije končal 0,59 sekunde pred moštvenim kolegom Bagnaio, zmagovalcem zadnjih treh dirk za VN Italije.

Marquez si je s časom 1:44,169 zagotovil svoj 100. najboljši startni položaj v karieri v vseh kategorijah, vključno z 78. v razredu motoGP in šestim letos.

Klasična dirka za VN Italije se bo v nedeljo začela ob 14. uri.