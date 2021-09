Z ulice v predsedniško palačo

Manny Pacquiao (desno) je bil neizprosen borec. FOTO: John Gurzinski/AFP

Manny Pacquiao je prišel v Los Angeles na premiero filma o njegovem življenju. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Filipinska boksarska legendase je odločil končati športno pot in se posvetiti politični karieri. Prihodnje leto bo na volitvah izzval predsednikaPacMan pravi, da je bilo slovo ob boksa, ki ga je rešil revščine, najtežja odločitev v življenju. »Težko je sprejeti dejstvo, da nisem več boksar,« je na twitterju sporočil 42-letni večkratni svetovni prvak. Pred nekaj tedni je v Las Vegasu izgubil dvoboj proti KubancuEden najboljših boksarjev v zgodovini, ki je v karieri zaslužil prek 220 milijonov dolarjev, se je v politiko podal že leta 2010 kot kongresnik, potem je postal senator, zdaj ga zanima najvišja funkcija na Filipinih. Oče petih otrok je v ringu zbral 62 zmag, 8 porazov in dva neodločena izida.V domovini je oboževan, ker je prišel z ulice, šolo pustil pri 14 in ob cesti prodajal krofe, da je pomagal preživeti mami in svojima dvema sorojencema. V politični kampanji obljublja, da e bo boril proti revščini in korupciji.