Za trenutek nista vedeli, ali bosta preživeli

Čeprav je njunega sodelovanja v razredu 470 konec, Tina Mrak in Veronika Macarol tako ali drugače ostajata skupaj. Slovenski jadralki se veselita prihajajočih izzivov, ki bi lahko prinesli tudi nove olimpijske nastope. Po lanskih OI v Tokiu sta si vzeli čas za počitek in razmislek. Že prej je bilo jasno, da v razredu 470 v Parizu leta 2024 ne bosta tekmovali, saj se bodo za kolajne borile le še mešane ekipe.

»Res je bilo čudno obdobje. Obe sva se spraševali, kako naprej,« je na podelitvi nagrad Jadralne zveze Slovenije povedala flokistka Veronika Macarol. A tekmovalnost v obeh še tli, krmarka Tina Mrak je potrdila, da se bo preizkusila v tandemu z Jakobom Božičem, že prvi nastop aprila na Majorki bi lahko pokazal, ali so olimpijske sanje, že njene četrte v karieri, dovoljene.

2 naslova evropskih prvakinj sta osvojili Tina Mrak in Veronika Macarol, 3. sta bili na svetovnem prvenstvu, na olimpijskih igrah pa enkrat 5. in 6.

»Pozimi sva opravila nekaj treningov doma, a lahko bi že takoj padla na realna tla. Po eni strani je Pariz še daleč, po drugi je zelo blizu, ampak če se odločiš za olimpijski cikel, veš, kaj te čaka,« je previdna Mrakova, njena dolgoletna sotekmovalka (na profesionalni ravni od leta 2013) pa se spogleduje s posamičnimi nastopi. »Poskusila bi kaj novega in videli bomo, kako mi bo šlo. Če bosta prisotni volja in motivacija, bi zagotovo še lahko nadaljevala,« pravi Macarolova.

Ura neusmiljeno teče, zaradi poznejše izvedbe lanskih iger je časa za pripravo precej manj kot običajno. Vse prej kot običajen je za primorski tandem tudi uvod v letošnje leto, čeprav skupnih treningov še nista povsem opustili. »Čisto konec ni, saj se še vedno videvava ob različnih dogodkih, zdaj smo bili spet na treningih na Lanzarotu s Krpani. Nekako ostajava skupaj,« je o slovenski posadki z bogatimi olimpijskimi izkušnjami, na zlatem pokalu v Švici jo bo kot kapetan vodil Vasilij Žbogar, povedala Mrakova.

Najbolj se jima je v spomin vtisnila Karioka

Anekdot se je tako na suhem kot v vodi nabralo veliko, denimo več kot enodnevno popotovanje do Santanderja, ki se je končalo brez zagotovljenega prenočišča, bile so tudi nevihte – takšne in drugačne. »V Palmi nama je padel jambor, opremo sva morali popravljati do sončnega zahoda. Tudi v Riu v nevihti na oceanu je bilo kar pestro, spraševali sva se, ali bova sploh preživeli,« se je v smehu spominjala Veronika Macarol, ki bo konec tega meseca upihnila 35. svečko.

Skupaj z leto mlajšo rojakinjo sta v en glas izstrelili ime najljubše jadrnice: »Karioka! Tudi pozneje, ko smo kupili novo, sva se nanjo radi vračali.« Šavrinka, ki ju je na zadnjih OI ponesla do 5. mesta, zdaj pluje v italijanskih vodah, s Karioko sta bili pet let prej v Riu de Janeiru še bližje olimpijskemu odličju, ustavil ju je protest japonskih tekmic. »Res gre za nepredvidljiv šport, sčasoma začneš na te stvari gledati drugače, a zavedam se, kaj bi pomenila tista kolajna,« ostaja v besedah Tine Mrak še vedno nekaj grenkobe. A tudi ta ne bo večna, čas je za nove izzive – in zmage!