Žan Kranjec po odličje na alpskem mundialu

Tekmovalna zima še ne popušča, v naslednjem tednu pa se bodo iz zimskega spanja zbudili še evropski nogometni pokali. Za vsakega ljubitelja športa bo torej nekaj. V ponedeljek, 13. februarja, bo tako na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Franciji kot na mundialu v biatlonu v Nemčiji prost dan. Tekmovalci in tekmovalke bodo polnili akumulatorje.

V torek, 14. februarja, bo na SP v smučanju ekipna paralelna tekma z začetkom ob 12.15. V Oberhofu bo na SP v biatlonu ob 14.30 posamična moška preizkušnja na 20 km. Uvodni tekmi v osmini finala nogometne lige prvakov sta PSG – Bayern in Milan – Tottenham, oboje ob 21. uri. SŽ Olimpija v hokejski ligi ICEHL ob 19.45 gostuje v Bolzanu. V noči na torek bo Denver Vlatka Čančarja v košarkarski ligi NBA ob 1.30 igral v Miamiju, Chicago Gorana Dragića ob 2. uri gosti Orlando, Dallas Luke Dončića ob 2.30 Minnesoto.

V ligi NBA bo spet tekma vseh zvezd z LeBronom Jamesom. FOTO: David Richard/Usa Today Sports

Katalonci v Celju

V sredo, 15. februarja, bo na SP v alpskem smučanju posamična paralelna tekma za moške in ženske ob 12. uri. Na SP v biatlonu bo ob 14.30 posamična tekma za ženske na 15 km. V nogometni ligi prvakov sledita še dve uvodni dejanji osmine finala, ob 21. uri dvoboja med Borussio Dortmund in Chelseajem ter Clubom Bruggejem in Benfico. V angleškem prvenstvu bo ob 20.30 preložena tekma 12. kola med vodilnim Arsenalom in drugouvrščenim Manchester Cityjem. V rokometni ligi prvakov Celje Pivovarna Laško ob 18.45 gosti Barcelono. V odbojkarskem pokalu CEV pa bo ACH Volley v povratni tekmi četrtfinala po domačem porazu z 1:3 ob 20.30 gostoval v Modeni.

Barça in ManUnited

V četrtek, 16. februarja, bo na SP v smučanju ženski veleslalom (9.45, 13.30). Na biatlonskem mundialu bo ob 14.30 tekma mešanih parov. V nogometnima evropski in konferenčni ligi bodo na sporedu prve tekme končnice za uvrstitev v osmino finala. Izpostavimo dvoboj evropske lige med Barcelono in Manchester Unitedom. V slovenskem košarkarskem pokalu Spar bosta polfinalni tekmi v Mariboru, Terme Olimia Podčetrtek – Helios Suns (17.30) in GGD Šenčur – zmagovalec ponedeljkovega obračuna Cedevita Olimpija/ECE Triglav (20.30). Chicago v ligi NBA igra pri Indiani ob 1. uri, ob 3. se bosta srečala Denver in Dallas. SIJ Acroni Jesenice v drugem delu alpske lige gostujejo ob 20.30 v Cortini.

Kranjec v akcijo

V petek, 17. februarja, bo na alpskem SP moški veleslalom z Žanom Kranjcem (10.00, 13.30). V Mariboru bo finale košarkarskega pokala Spar (20), v ligi NBA Chicago v noči na petek ob 1. uri igra z Milwaukeejem. V Rašnovu bo ob 15. uri posamična tekma za smučarke skakalke, SŽ Olimpija v ligi ICEHL ob 19.15 gosti Fehervar.

V Ljudskem vrtu bo na tekmi med Mariborom in Olimpijo spet ognjeno. FOTO: Voranc Vogel

Vikend vseh zvezd

V soboto, 18. februarja, bo ob 10. uri in 13.30 ženski slalom na smučarskem SP. Na biatlonskem SP bosta moška (11.45) in ženska štafeta ob 15. uri. V prvi slovenski ligi so v 22. kolu na sporedu tekme Tabor – Celje (13), Radomlje – Mura (15) in Gorica – Koper (17.30). V Salt Lake Cityju bo vikend vseh zvezd lige NBA. Gorenje in Riko Ribnica igrata povratni tekmi osmine finala rokometnega evropskega pokala proti Anorthosisu (18) in Runarju (19). Jeseniški hokejisti igrajo v alpski ligi pri Rittnu (18), v Rašnovu bodo ženski skoki ob 10. uri in moški ob 16.20.

Derbi pod Kalvarijo

V nedeljo, 19. februarja, bo na smučarskem SP moški slalom (10.00, 13.30). Na biatlonskem SP bosta tekmi s skupinskim štartom, moški ob 12.30, ženske ob 15.15 uri. Na SP v deskanju v Bakurianiju bo paralelni veleslalom, izločilni boji bodo ob 9. uri. V Rašnovu bo superekipna tekma za skakalce (16.10), Olimpija v hokeju, liga ICEHL, ob 17. uri gostuje pri Pioneers Vorlarlberg. V 1. SNL je tekma Bravo – Domžale (13) in veliki derbi med Mariborom in Olimpijo ob 15. uri.