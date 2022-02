ZDA prva ovira za Slovence v novi sezoni lige narodov

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drugič v zgodovini nastopila med svetovno elito, ki se je lani merila v Riminiju, kjer so varovanci takratnega selektorja Alberta Giulianija prišli vse do polfinala, kjer jih je z 0:3 ustavila Poljska. Sledil je pohod do novega srebrnega odličja na evropskem prvenstvu, ki so ga gostile Poljska, Češka, Estonija in Finska, po zamenjavi na selektorskem mestu, Giulijanija je nasledil Avstralec Mark Lebedew, pa se slovenska izbrana vrsta za uvod novega tekmovalnega leta podaja v Brasilio.

Prvi nasprotnik Slovencev bodo Združene države Amerike, sledili bodo še obračuni z Brazilijo, Rusijo in Avstralijo, so zapisali na spletni strani Odbojkarske zveze Slovenije (OZS). Format tekmovanja bo rahlo spremenjen, izvedli bodo šest turnirjev lige narodov s 16 najboljšimi reprezentancami na svetu. Slovenci so šesti nosilci uvodnega turnirja, ki ga bo med 7. in 12. junijem gostila Arena BSB Nilson Nelson.

V brazilski prestolnici bodo tekme igrale še reprezentance Japonske, Irana in Nizozemske, istočasno pa bo v Ottawi potekal drugi turnir s Poljsko, Francijo, Srbijo, Argentino, Italijo, Kanado, Nemčijo in Bolgarijo. Sledita turnirja na Filipinih in v Bolgariji, naši odbojkarji bodo nastopali v Smart Araneta Coliseumu v Quezon Cityju, kjer jih med 21. do 26. junijem čakajo srečanja z Nizozemsko, Argentino, Italijo in Japonsko. Na Filipine sicer prihajajo še Rusija, Francija in Nemčija, medtem ko bodo v Sofiji igrale reprezentance Bolgarije, Brazilije, Poljske, Srbije, Kanade, Irana, ZDA in Avstralije.

Za zaključek prvega dela tekmovanja naše odbojkarje čaka še nastop na turnirju v ruski Ufi, ki je kot prirediteljica zamenjala Kemerovo. Na turnirju, ki bo od 5. do 10. julija, se bodo merili s Srbijo in Poljsko, zatem pa še z Iranom in Bolgarijo, v Ufa Areni pa bomo spremljali še obračune Italije, Nizozemske in Rusije. Druga skupina z Brazilijo, Francijo, ZDA, Argentino, Kanado, Japonsko, Nemčijo in Avstralijo bo srečanja igrala v Osaki na Japonskem. Najboljših osem reprezentanc se bo uvrstilo na zaključni turnir, ki se bo 20. julija, predvidoma v Italiji, začel s četrtfinalnimi tekmami, veliki finale bo 24. julija, so še zapisali pri OZS.