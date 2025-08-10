Sijajna Živa Remic pri 15 letih evropska podprvakinja med dekleti do 20 let

Slovenska atletika je v velikem vzponu. Petnajstletna Živa Remic je na evropskem prvenstvu do 20 let v Tampereju na Finskem osvojila srebrno kolajno v teku na 800 metrov. S časom 2:01,76 je postavila slovenski rekord za mlajše mladinke, rekord za starejše mladinke je zgrešila za 24 stotink sekunde, zlato pa za devet stotink.

To je njena druga kolajna na velikih mladinskih tekmah v zelo kratkem obdobju, saj je 22. julija na olimpijskem festivalu evropske mladine v Skopju prišla do zlate medalje v teku na 400 metrov.

Živa Remic je dragulj slovenske atletike. FOTO: X

V finalu na Finskem je prve štiri tekmovalke ločilo zgolj 23 stotink. Grosupeljčanka je zaostala le za Nemko Jano Marie Becker, ki je tekla 2:01,67, tretja je bila Italijanka Lorenza de Noni z 2:01,86. Na četrtem mestu je končala prva favoritinja, Španka Marta Mitjans, z 2:01,90. Slednja je edina med finalistkami, ki je doslej že tekla pod dvema minutama.

Remičeva se je v prvem krogu tekmovanja, ko se je suvereno uvrstila v finale, takoj postavila za vodilno tekmovalko in tudi tokrat je bilo tako. Tekla je za Britanko Shaikiro King, šele 250 metrov pred ciljem pa sta Slovenka in Mitjansova prišli na čelo.

Čeh drugi Svetovni podprvak in evropski prvak Kristjan Čeh je na mitingu bronaste serije Svetovne atletike v švedski Sollentuni v metu diska zasedel drugo mesto s 66,19 metra. Zmagal je nekdanji olimpijski in aktualni svetovni prvak, domačin Daniel Stahl, ki je vrgel 68,02 m. Čeh je začel s 66,19 m, kar pa mu potem ni več uspelo preseči. Po neveljavni drugi seriji pa je nadaljeval z 62,70, 64,50, 65,76 in končal s 65,89 m. Stahl je imel štiri veljavne mete, s 67,76 m je vodil od prve serije naprej, že v tretji pa mu je uspela daljava tekme. Tretji je bil Kubanec Mario A. Diaz s 65,44 m.

Remičeva je v ciljno ravnino vstopila na prvem mestu, Beckerjeva je nato s petega mesta pospešila in prehitevala tekmice do končnega slavja. Remičeva je zdržala napad preostalih dveh tekmic v boju za odličja.

Slovenija ima novo šampionko v nastajanju. FOTO: X

V Skopju je prejšnji mesec prvo kolajno na velikih mladinskih tekmah v teku na štadionski krog osvojila z 52,21 sekunde. Tedaj je tekla državni rekord v kategoriji starejših in mlajših mladink in svojo dotedanjo rekordno rekordno znamko, ki jo je dosegla junija na ekipnem evropskem prvenstvu v Mariboru, izboljšala za dve stotinki.