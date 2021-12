Zlata Janja na rdeči preprogi

Zasedanje izvršnega odbora Mednarodnega olimpijskega komiteja v Lozani, ki se začenja v torek, bo že od samega začetka povsem v senci kronskega dragulja organizacije iz bližnjega Nyona.

Uefina liga prvakov se od leta 2021 poslavlja z odločilnimi tekmami v boju za osmino finala. Jan Oblak bo z Atleticom gostoval v Portu, kjer pa jutri morda niti zmaga ne bo dovolj. Samir Handanović se prvič v karieri podaja na štadionu Santiago Bernabeu, Inter in Real Madrid odločata zgolj še o prvem mestu. Torek bo tudi rokometno obarvan, v evropski ligi bo Velenje obiskal Sävehof, slovenske rokometašice pa čaka zaključni dvoboj skupinskega dela svetovnega prvenstva z Angolo. V hokejski ligi ICEHL bo vodilna SŽ Olimpija zvečer igrala v Celovcu. Že zgodaj zjutraj bo gostovanje v Vancouvru v ligi NHL končal Anže Kopitar, kapetan moštva Los Angeles Kings.

3 tekme čakajo Luko Dončića in košarkarje Dallasa v novem tednu pod obroči lige NBA

V sredo se bodo pomerili nogometaši Celja in Olimpije, ki bodo odigrali preloženo tekmo 18. kola 1. SNL. Vozovnico za osmino finala lige prvakov bosta z Atalanto oziroma Salzburgom lovila še Josip Iličić in Benjamin Šeško. Sreda prinaša začetek drugega dela ženskega svetovnega prvenstva v rokometu, držimo pesti, da tudi s Slovenkami v glavni vlogi. Za ljubitelje košarke bo to naporen dan: ob 1.30 bo Luko Dončića z Dallasom v ligi NBA čakal zvezdniški Brooklyn, ob 20.00 pa bo Cedevita Olimpija v evropskem pokalu gostila zvezdniški Virtus. Slovesno bo v Novem mestu, kjer bodo razglasili najboljšega strelca in strelko leta, medtem ko bo v ljubljanski Cukrarni predpremiera dokumentarnega filma The Wall (Zid), pri katerem je sodelovala tudi slovenska plezalka Janja Garnbret.

Začenjajo še deskarji

Četrtek prinaša zadnje kolo evropske in konferenčne lige v nogometu, Mura se podaja na gostovanje k Vitessu. Že kmalu po polnoči bo Dončić gostoval v Memphisu. Skakalna karavana bo tokrat v celoti zbrana v Klingenthalu, dekleta se bodo pomerila v petek in soboto, fantje pa v soboto in nedeljo. Petkov večer bo v košarkarski evroligi povsem v znamenju clasica v Barceloni. Hokejski zmaji bodo gostili Innsbruck, Kopitar bo že okoli 7. ure zjutraj pripeljal h koncu domačo tekmo z Dallasom.

Poti Ricka Carlisla in Luke Dončića se bosta spet križali. Carlisle je bil trener Dallasa vse od Dončićevega prihoda v klub pa do konca minule sezone, ki se je končala z novim porazom v prvem krogu končnice proti Los Angeles Clippers. FOTO: USA Today Sports

Pestro soboto ob 1.30 zjutraj odpira Dončić s tekmo v Indianapolisu, kjer ga pričakuje njegov nekdanji trener Rick Carlisle. Alpski smučarji bodo v Val d'Iseru odpeljali veleslalom, nato v nedeljo še slalom, ženske pa v St. Moritzu čakata superveleslaloma. Biatlonci in biatlonke se bodo v Hochfilznu udarili v šprintu, zasledovanju in štafeti, smučarske tekače in tekačice v Davosu čakata dve preizkušnji. Začetek svetovnega pokala v alpskem deskanju gostijo Banoje, paralelni veleslalom bo na sporedu v soboto, slalom pa v nedeljo.

V slovenski soseščini se bosta v soboto mudila nogometna velikana – v Benetke prihaja Juventus, v Videm pa Milan. V ligi ABA slovenska predstavnika čakata košarkarska velikana: Crvena zvezda bo obiskala Novo mesto, Partizan bo gostil Cedevito Olimpijo v Beogradu. Dramatična sezona za naslov prvaka formule 1 se bo končala na veliki nagradi Abu Dabija, nedeljska dirka se bo začela ob 14. uri. Dvajseto kolo 1. SNL prinaša gostovanje aktualnega prvaka Mure pri vodilnem Kopru, derbi španskega prvenstva bo v Madridu, kjer se bosta pomerila Real in Atletico. SŽ Olimpija bo delovni teden sklenila z gostovanjem pri Fehervarju pozno popoldne.