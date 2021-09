Značajne podobnosti obeh vrst azzurrov, prvakov z žogo

V nadaljevanju preberite:



Slovenski odbojkarji po vnovič srebrnem evropskem prvenstvu ne bodo vrgli puške v koruzo, nove tekmovalne izzive bodo naslednje leto imeli v ligi narodov in na SP. Kaj pa so razlogi za italijanski uspeh na eurovolleyju? Več jih je, od čudeža selektorja Ferdinanda De Giorgija v sedmih tednih, v delu in pristopu reprezentančnega psihologa Giuliana Bergamaschija in v odličnem selekcioniranju stroke, saj sta dva levoroka igralca odločila finalno tekmo. Javnost na Apeninih pa je pristavila tudi svoje mnenje o denarnih nagradah na EP, seveda denimo v primerjavi s tistimi, ki so jih dobili nogometni azzurri za zmago na euru.