Anže Kopitar in soigralci na tujem kot ribe v vodi

Hokejisti Los Angeles Kings so v Torontu s 4:1 ugnali domačo ekipo Maple Leafs in so v tej sezoni še vedno neporaženi na gostovanjih. Slovenski hokejiski zvezdnik Anže Kopitar je dosegel podajo v 13. minuti zadnje tretjine, ko je končni izid postavil Adrian Kempe.

Edini gol za kanadske gostitelje tekme je dosegel John Tavares, podal pa je William Nylander, ki je s tem povišal svoj niz tekem z najmanj točko na devet tekem v uvodu v novo sezono, kar je rekord v zgodovini Toronta.

Los Angeles je po peti zmagi ob po dveh porazih in podaljških z 12 točkami na sedmem mestu v ligi. Kralji bodo tudi naslednje tri tekme igrali v gosteh, in sicer s četrtka na petek opolnoči, v nedeljo (0.30) in naslednji četrtek (4.00), njihovi tekmeci pa bodo po vrsti Ottawa, Philadelphia in Vegas.