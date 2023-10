Z nizom štirih golov od visokega zaostanka do tesne zmage

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL na gostovanju prišli do nove zmage, s 5:4 so premagali Arizono. Gostitelji so po prvi tretjini vodili že s 4:1, nato pa so gostje s štirimi zaporednimi goli tekmo preobrnili sebi v prid. Slovenski as Anže Kopitar je zadel za izenačenje na 4:4.

Arizona je povedla po vsega 37 sekundah dvoboja po golu Matiasa Maccellija. Ob izteku šeste minute je za kralje izenačil Mikey Anderson, gosti pa so nato zelo hitro v razmaku dobre minute prejeli kar tri zadetke. Strelci za domače so bili J.J. Moser, Jack McBain in Sean Durzi.

V nadaljevanju je Los Angeles zaigral bolje. Edini gol v drugi tretjini je za znižanje na 2:4 dosegel Drew Doughty. V sklepni tretjini pa so kralji le zrežirali preobrat. Po zadetku Quintona Byfielda je v sedmi minuti za izenačenje poskrbel kapetan Kopitar, zmago kraljem pa je nato dve minuti pred koncem zagotovil Doughty.