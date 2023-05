Nemci so Švicarjem pristrigli peruti, domov tudi Čehi

Američani in Nemci so prvi polfinalisti svetovnega prvenstva v hokeju v Latviji in na Finskem. ZDA so s 3:0 premagale Češko, Nemčija s 3:1 favorizirano Švico.

Američani so na tem SP pokazali, da bodo trd oreh za vse tekmece, kot edina ekipa so predtekmovanje končali neporaženi (šest zmag po rednem delu in ena po podaljšku), v tem slogu pa so nadaljevali tudi v prvi izločilni tekmi in brez večjih težav premagali Čehe. Čehi so na ameriško ekipo v četrtfinalu naleteli po zadnjem krogu predtekmovanja; po porazu s Kanadčani in latvijski zmagi proti Švici so jih namreč latvijski soprireditelji SP prehiteli in potisnili na četrto mesto, s tem pa so Čehi dobili najboljšo ekipo iz skupine na Finskem.

Američani so danes hitro pokazali, da jih zanima le polfinale. Vratar Casey Desmith je bil zanesljiv, a resnici na ljubo niti ni imel veliko dela, saj so Čehi proti njemu sprožili le 15 strelov na celotnem dvoboju. Na drugi strani pa so ameriški tekmeci dobro izkoriščali svoje priložnosti, v vsaki tretjini dosegli po gol (v prvi Matt Corontto, v drugi Nick Perbix in v tretji Cutter Gauthier, za slednjega je bil to že sedmi zadetek na SP.

Američani so tako nakazali, da so zreli za preskok iz t. i. bronaste dobe (na zadnjih SP so bili tretji v letih 2013, 2015, 2018, 2021), Čehi pa so po lanskem tretjem mestu na istem prizorišču tokrat ostali praznih rok.

Prvi poraz Švice usoden

Švica, ki je v prvem delu SP igrala odlično in nizala zmago za zmago – Slovenijo je za uvod odpravila s 7:0 – ter šele v zadnjem krogu doživela prvi poraz, ostaja brez boja za medalje. Iz njega so jo izločili borbeni Nemci, ki so tekmovanje slabo začeli in dolgo trepetali za izločilne boje, danes pa so v trdi in nervozni tekmi pokazali najboljšo predstavo in se prebili v polfinale. Nemci upajo, da ga bodo nadgradili še s prvo medaljo po daljnem letu 1953, ko so bili srebrni.

Temelj za zmago so postavili z dobro obrambno igro, pa čeprav so od 32. minute igrali brez najboljšega branilca Moritza Seiderja, ki je za nameren udarec tekmeca dobil kazen igre.

A ne njegove odsotnosti ne petminutne kazni ob tem prekršku Švica ni izkoristila, Nemci so to obdobje zdržali, takoj zatem pa ob izenačenih močeh na ledu spet povedli, zadel je John Peterka.

Ključno za razplet polfinala je bilo obdobje v zadnjih minutah druge tretjine. Po nemškem golu za 2:1 so imeli Švicarji še eno številčno prednost, toda namesto izenačenja so doživeli hladen tuš, saj je Nico Strum pobegnil v protinapad in zadel za 3:1.

Zadnja tretjina je sicer minila v premoči Švicarjev, ki pa je ostala neizkoriščena. Borbeni Nemci na čelu z vratarjem Mathiasom Niederbergerjem niso več klonili, tako da se je Nemčija veselila velikega uspeha.

V večernih četrtfinalih se bodo pomerili še Latvija in Švedska ter v ponovitvi lanskega finala Finska in Kanada. Na prvi tekmi pa je danes ameriška reprezentanca s 3:0 premagala Češko.

Četrtfinale:

ZDA – Češka 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Švica – Nemčija 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

19.20 Finska – Kanada

19.20 Latvija – Švedska