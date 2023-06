Na Poljskem prijeli ruskega hokejista-vohuna

Poljski minister za pravosodje Zbigniew Ziobro je na twitterju zapisal, da so na Poljskem priprli ruskega hokejista, osumljenega vohunjenja. »Ruske vohune prijemamo enega za drugim,« je na družbenih omrežjih zapisal Ziobro. »Še ena zgodba o uspehu preiskovalcev državnega tožilstva in agencije za notranjo varnost,« je še dodal.

Ziobro je dodal, da je vohun deloval pod krinko vrhunskega hokejista in da so posledično prijeli že 14. člana domnevne ruske vohunske mreže. Športnika so pridržali 11. junija v provinci Šlezija na jugu Poljske.

Tiskovni oddelek državnega tožilstva je ob tem sporočil, da so tožilci moškega obtožili sodelovanja v organizirani kriminalni združbi in delovanja v imenu tuje obveščevalne službe proti interesom Poljske. Za tovrstna dejanja je na Poljskem zagrožena kazen do 10 let zapora.

Po informacijah naj bi Rusija organizirano skupino uporabljala za izvajanje obveščevalnih dejavnosti, vključno z nadzorom železniških prog, za opravljene dejavnosti pa prejemala plačila. Skupina naj bi tudi širila propagando proti Natu in Poljski.

Poleg tega naj bi skupina po mnenju preiskovalcev na zahtevo ruske obveščevalne službe pripravljala številne sabotaže.

Na informacijo se je odzvalo rusko zunanje ministrstvo, ki je ostro protestiralo proti aretaciji. Predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je dejala, da so Varšavi poslali protestno noto. »Nemudoma zahtevamo odgovore o tem dogodku,« je dejala.

Po podatkih poljskih medijev gre pri vohunu za osebo Maksim S., nekdanjega igralca kluba Zagłębie Sosnowiec iz poljske mladinske hokejske lige (MHL). Dvajsetletni branilec je igral predvsem v ligi MHL, v sezoni 2021/22 pa je odigral tudi pet tekem v članski ekipi Zagłębia na ravni poljske hokejske lige. V lanski sezoni je odigral 23 tekem v MHL, zabeležil je po en gol in podajo. Na klopi za kaznovane igralce je preživel 61 minut.