Nad Slovence še ena najmočnejših ekip na svetu

Slovenska hokejska reprezentanca bo danes igrala drugo tekmo na svetovnem prvenstvu elitne skupine. V Rigi bo njen tekmec ekipa svetovnih podprvakov Kanadčanov, dvoboj se bo začel ob 11.20 po slovenskem času. Slovenija SP ni začela najbolje. V soboto je proti Švici storila preveč napak in slabo igrala z igralcem manj, v tem elementu so Švicarji dosegli štiri gole. Na koncu je bil izid 0:7.

Kopitar ni bil zadovoljen

Spored slovenske ekipe je v uvodnih dneh zgoščen, saj bo današnja tekma druga v 24 urah in druga v najbolj neugodnem dopoldanskem terminu. Po obračunu s Kanado – ta je na prvi tekmi v petek gostitelje Latvijce premagala s 6:0 – Slovence čaka dan premora, v torek tretja tekma z Norveško. Slovenski selektor Matjaž Kopitar je bil pred tekmo s Kanado upravičeno nezadovoljen (več v tem članku).

Matjaž Kopitar FOTO: Leon Vidic

Slovenija na elitnem SP nastopa po šestih letih premora, ko je igrala med drugoligaši ali pa tekmovanj ni bilo. Prvi cilj Matjaža Kopitarja in njegovih igralcev je obstanek v tej konkurenci, kar pomeni, da se mora Slovenija izogniti zadnjemu mestu v tej predtekmovalni skupini. V njej so še poleg Slovenije, Kanade, Latvije, Švice in Norveške še Češka, Kazahstan in Slovaška.