V Švici so se spomnili poteze slovenskega hokejista: Lahko bi izkrvavel

V švicarskem časniku Blick so se pred jutrišnjo tekmo med hokejskima reprezentancama Slovenije in Švice (z začetkom ob 11.20) na elitnem svetovnem prvenstvu v Rigi spomnili tudi zadnjega medsebojnega dvoboja na tem tekmovanju pred šestimi leti v Parizu. V nadnaslovu so zapisali: Slabi spomini na Slovenijo.

Švicarji so takrat vodili že s 4:0, toda nato so Slovenci nadomestili zaostanek in izsilili podaljšek. Ker v dodatnem delu ni več padel noben gol, so o zmagovalcih odločali kazenski streli, v katerih so bili srečnejši izbranci selektorja Patrika Fischerja. Bolj kot izid pa je Thomasu Rüfenachtu ostala v spominu poteza Žige Jegliča, ki je svojo drsalko usmeril proti njegovemu vratu. »To je bilo že nekoliko kriminalno. Na srečo je Rüfi še med nami,« je dogodek komentiral Thomasov soigralec Reto Schäppi.

»Ali smo takrat po kazenskih strelih izgubili? Ali smo zmagali?« je na rezultat takratne tekme že pozabil Rüfenacht. Ni pa pozabil Jegličeve poteze. Sprva ni zaznal, da bi mu Žiga kaj lahko prerezal vrat. »To sem ujel s kotičkom očesa, toda sprva sem mislil, da sem prejel udarec s pestjo, zaradi katerega sem trznil. Zaradi tega me potem z rezilom tudi ni zadel na polno,« je pojasnil 38-letni Švicar, ki jo je na srečo odnesel brez praske. Toda ... »Lahko bi izkrvavel. Če bi mi prerezal vrat, me ne bi bilo več tu. To je storil nalašč, kar se v posnetku jasno vidi tudi iz izraza na njegovem obrazu,« je bil prepričan Rüfenacht.

Jeglič, ki so ga pristojni takrat kaznovali z dvema tekmama prepovedi igranja, ga je pozneje poklical in se mu opravičil. »Poskušal sem mu dopovedati, kaj je storil. Ne verjamem, da mi je zares želel prerezati vrat. Opravičil se mi je in življenje teče naprej,« je še dejal »Rüfi«, ki je v zadnji sezoni nosil dres švicarskega kluba Ambri-Piotta. O tem, ali bo nadaljeval športno pot, se še ni odločil.