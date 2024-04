Panterji veseli, ker so pohrustali sosede iz Tampe

V NHL je Florida po zmagi proti Tampi napredovala v naslednje kolo končnice. Panterji so bili na peti tekmi uvodnega kroga boljši s 6:1 in skupno zmagali s 4:1 v zmagah. Dvoboj med Vegasom in Dallasom pa je izenačen na 2:2, potem ko so Zvezde četrto tekmo dobile s 4:2.

Hokejisti s Floride so bili prepričljivi, tekmecem pa nasuli pol ducata golov. Po dva sta prispevala Aleksander Barkov in Carter Verhaeghe. Naslednji tekmec Floride bo bodisi Boston ali Toronto, Bruins vodijo s 3:1 v zmagah in se lahko floridskim tekmecem pridružijo že v noči na sredo, če bodo dobili peto tekmo. »Že samo to, da si v končnici in igraš z največjim tekmecem, je super občutek. Če si še takole boljši, je pa sploh nekaj posebnega in vesel sem, da sem del tega moštva,« je po napredovanju dejal hokejist Floride Matthew Tkachuk.

Pri poražencih je sicer vratar Andrej Vasiljevski je ob šestih prejetih zadetkih imel še 33 obramb. Tampa, prvak lige v letih 2020 in 2021, je po treh zaporednih uvrstitvah v finale v zadnjih dveh sezonah obakrat končnico zapustila že po 1. kolu.

Bolj izenačeno je v seriji med Dallasom in Las Vegasom. Na četrti tekmi je slednji doma klonil z 2:4 in tekmecem omogočil, da so izid v zmagah izenačili, potem ko so že zaostajali z 0:2, a so dobili obe tekmi v gosteh.

Eden od junakov dvoboja je bil Jake Oettinger z 32 obrambami. »Nismo bili presenečeni, ker smo se vrnili. Na tekmah v Dallasu nismo bili slabi, le tekmi nista šli v smer, ki smo jo želeli. Končnica gre lahko v različne smeri, mi pa se nikoli ne vdamo,« je po tekmi dejal vratar Dallasa.

Moštvo slovenskega zvezdnika v NHL Anžeta Kopitarja bo naslednjič igralo v noči na četrtek, Kralji iz Los Angelesa pa so v boju z Edmontonm pred slovesa od sezone, saj zaostajajo z 1:3 v zmagah.