Bernal po nesreči v bolnišnico

Kolumbijski kolesarski zvezdnik Egan Bernal je na današnjem treningu v domovini doživel nesrečo. Zmagovalca dirke po Franciji iz leta 2019 in lani po Italiji so takoj po nesreči prepeljali v bolnišnico, je zapisala njegova ekipa Ineos.

Petindvajsetletni Kolumbijec je bil po nesreči pri zavesti, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno, je še zapisala njegova ekipa.

Nesreča se je zgodila med treningom. Podrobnosti niso znane. Bernal je pred kratkim podajšal pogodbo z britanskim moštvom do leta 2026 in naj bi bil eden glavnih tekmecev Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na letošnjem Touru.