Bissegger suveren na kronometru, Mohorič 19.

Švicar Stefan Bissegger (Education Nippo) je zmagovalec druge etape enotedenske kolesarske dirke po Beneluksu. Na dobrih enajstih kilometrih vožnje na čas v bližini Amsterdama si je nabral petnajst sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem in prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Edini slovenski predstavnik Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je zaostal 40 sekund in zasedel 19. mesto. Kolesar iz Podblice na Gorenjskem je v skupnem seštevku na sedmem mestu, za vodilnim pa ima 36 sekund zaostanka.



Drugo mesto na povsem ravninskem, a vetrovnem kronometru je zasedel Italijan Eduardo Affini (Jumbo-Visma), tretji pa je bil evropski prvak v tej disciplini Stefan Küng (Groupama-FDJ) iz Švice, ki je zaostal 19 sekund. V skupnem seštevku ima 22-letni Švicar Bissegger 19 sekund prednosti pred Dancem Kasperjem Asgreenom (Deceuninck - Quick Step) in rojakom Küngom. V sredo kolesarje znova čaka 168 pretežno ravninskih kilometrov, zadnje štiri etape, ki bodo v Belgiji, pa bodo manj po godu ljubiteljem sprintov.

