Bomo danes priča najhitrejši etapi v zgodovini Gira

15:19

Med ubežniki je spet Mirco Maestri (Team Polti Kometa). Slovenski kolesarji ga dobro poznajo, saj je leta 2021 zmagal na dveh slovenskih enodnevnih dirkah.

15:14

Mikkel Honore (EF Education-EasyPost), Mirco Maestri, Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) in Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizane) so še vedno okoli minute pred glavnino, ki jo vlečejo kolesarji Lidl Treka.

15:09



15:05

Trenutna povprečna hitrost na etapi je 46 km/h. Nič ne kaže, da bo danes padel hitrostni rekord. Ampak, do cilja je še daleč in ne vemo, kaj vse se lahko še zgodi. Spet rahlo rosi. Idealno vreme za Pogija bi rekel Andrej Hauptman.

15:00

Ravninska, 18 etapa že poteka, še 97 km je do cilja. Na begu so štirje kolesarji: Mikkel Honore (EF Education-EasyPost), Mirco Maestri, Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) in Filippo Fiorelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizane), imajo slabo minuto prednosti pred glavnino. Spet jih spremlja deževno vreme, samo 13 stopinj Celzija je.

Ravninska etapa od Fiere di Premiero do Padove je dolga 166 kilometrov. Na papirju je videti kot ena od najhitrejših etap, saj se skoraj vseskozi spušča.

Edina ovira na tem spustu je med krajema Ponte Oltra in Lamona, vendar ta vzpon ne bo delal preglavic niti preživelim specialistom za šprint.

Valovitejši del etape se začne v Valdobbiadenesu, kmalu zatem, ko trasa zapusti dolino reke Piave. Močan veter bi lahko vplival na dirko severovzhodno od Benetk, na tem izpostavljenem in izjemno ravnih cestah.

Favoriti za zmago na današnji 18. etapi so: Jonathan Milan, Tim Merlier, Caleb Ewan, Sebastian Molano, Laurence Pithie, Alberto Dainese, Kaden Groves, Fernando Gaviria, Stanislaw Aniolkowski, Hugo Hofstetter ...