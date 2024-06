Krvavec je bil kraljevski, a zmagovalca bo dala Trška Gora

Baskovski kolesarski zvezdnik Pello Bilbao (Bahrain Victorious) je v kraljevski etapi 30. dirke po Sloveniji upravičil sloves enega od najboljših hribolazcev na svetu, ni pa si zagotovil končne zmage. Na Krvavcu je slavil tesno etapno zmago, ob kateri je zelena majica vodilnega ostala na ramenih novogoriškega junaka Giovannija Aleottija. Tako se v jutrišnji sklepni etapi ne obeta parada zmagovalcev, temveč srdit boj za vsako sekundo čez Trško Goro do cilja na novomeškem Glavnem trgu.

Ob prerezu 147,2 km dolge preizkušnje od Škofljice do Krvavca je bilo jasno, da se bo vse zgodilo na zadnjem klancu. Ta je po podaljšanju asfalta vse do Plaže postal eden od najzahtevnejših slovenskih kolesarskih vzponov in karavana se ga je lotila s precej strahospoštovanja. Nihče ni želel prezgodaj pritisniti na vso moč in nenavadno dolgo za tako zahteven klanec je bila v ospredju zelo številčna skupina.

Šele okoli pet km pred ciljem je prišlo do ostrejše selekcije. V ospredju so ostali Bilbao, Aleotti in zimzeleni, 41-letni Domenico Pozzovivo (VF Group Bardiani). Takrat je bilo že jasno, da Filippo Zana (Jayco Alula) ne bo ubranil lanske zmage na dirki po Sloveniji in da bržčas prve ne bo slavil mladi Giulio Pellizzari (VF Group Bardiani), ki se je izkazal s pogumnimi poskusi na majskem Giru.

Vendar se tudi tu še ni začel pravi gorski ognjemet, nihče iz vodilne trojice ni želel brezkompromisno prevzeti pobude. Ob njihovem oklevanju sta se v najbolj strmem zadnjem kilometru v ospredje vrnila Pelizzari in Britanec Paul Double (Polti Kometa), vendar je imel izkušeni Bilbao vse dobro preračunano. Ko je v finišu potegnil, je bil premočan za tekmece ter si prikolesaril 17. zmago v karieri, prvo na slovenskih tleh.

Pello Bilbao bo jutri lovil 12 sekund zaostanka za zeleno majico. FOTO: Miha Hočevar

»To je bila moja najboljša priložnost na dirki, čeprav sem v Slovenijo prišel z nekaj dvomi. Nisem bil stoodstotno pripravljen, vendar sem v 3. etapi občutil, da so moje noge že kar močne. Danes pa je bil naš dan, ekipa je opravila zelo dobro delo, pred klancem je narekovala oster tempo, Matej Mohorič, Phil Bauhaus in drugi so do vznožja močno potegnili, v klanec mi je nato pomagal še Edoardo Zambanini. Ko sem prvič napadel, se mi je nosilec zelene majice zalepil za kolo, zraven je bil tudi Pozzovivo, za katerega nisem mogel oceniti, kako močan je. Meril je le na etapno zmago in ni želel sodelovati pri narekovanju tempa, zato sem se odločil za bolj zadržan pristop. Razmišljal sem le o tem, kako bom prvi pripeljal v cilj in sem na vso moč na pedala pritisnil v zadnjih 100 metrih. Slavil sem pomembno zmago za ekipo,« je kolesarsko bitko na Krvavcu orisal Bilbao, ki se je zavedal, da zaradi oklevanja ne bo oblekel zelene majice, a je ocenil, da to še lahko stori v zadnji etapi, pred katero za Aleottijem zaostaja 12 sekund.

Po majico z Mohoričevo pomočjo

»Končna zmaga je še dosegljiva, dolg klanec, kakršen je bil današnji, mi sicer bolj ustreza, vendar napredujem iz dneva v dan. Če bom spet imel dobre noge je vse mogoče. Povedali so mi, da je zadnji vzpon resen in sledi tehnično zahteven spust. Loči nas samo nekaj sekund, zato bo še zelo napeto,« je Bask napovedal spektakel na Trški Gori, na katerem bo imel najboljšega možnega pomočnika, lanskega zmagovalca v Novem mestu Mohoriča.

Anže Ravbar je na Krvavec prikolesaril okrvavljen. FOTO: Miha Hočevar

»Super veseli smo za etapno zmago, vendar je jutri na vrsti še ena preizkušnja, dirka ni odločena. Želimo si skupne zmage, poskusili bomo narediti vse, da Pella pripeljemo v najboljši položaj. Razlika se bo delala na Trško Goro,« je Mohorič dal vedeti, da jutri ne bo razmišljal o ponovitvi svojega lanskega uspeha, temveč poskušal narediti, kar bo najboljše za ekipo.

Aleotti je tokrat rešil zeleno majico s 3. mestom na Krvavcu in se zaveda, kaj ga čaka jutri. »Za nami je res zahteven dan in dolg zadnji klanec. Ekipi sem zelo hvaležen za podporo, ki mi je omogočila, da sem se lahko povsem osredotočil na ciljni vzpon. Na koncu sem izgubil nekaj sekund, vendar je 3. mesto še vedno dober rezultat. Jutri pričakujem veliko napadov, vendar imamo močno ekipo, ki bo poskušala narediti vse, da ohranimo vodstvo,« je povedal 25-letni Italijan, ki je lani dirko po Sloveniji končal na 4. mestu.

Novak in Ravbar na domačih cestah

Na dirki po Sloveniji je v letih 2019, 2021 in 2022 prevladovala zasedba UAE, tokrat pa je brez dvakratnih zmagovalcev Tadeja Pogačarja in Diega Ulissija manj vidna. To bosta jutri poskušala spremeniti domačina na dolenjskih cestah Domen Novak in mladi Anže Ravbar, ki je zaradi padca na Krvavec prišel okrvavljen.

Profil 5. etape dirke po Sloveniji. FOTO: Infografika Delo

»Nič hudega ni, po krožišču je zmanjkalo prostora na cesti in sem se malo ulegel. Vzdušje na klancu je bilo izjemno, klanec je bi pravi, a zdaj gremo čez moje kraje, čez Podgurje, poznam vsak ovinek, vsak meter ceste, prijatelji in znanci bodo navijali, lažje bo. Z Domnom pripravljava presenečenje,« je dejal mladinski evropski prvak.

Nekoliko bolj zadržan je bil Novak, ki je bil na Krvavcu na 9, mestu najvišje uvrščeni Slovenec. »Vseskozi sem videl kolesarje v ospredju. Vedel sem, da moram biti po ravnini čim bolj v zavetrju. Drugi so narekovali tempo. Vedel sem, da se da v zadnjem kilometru vse poloviti. Skoraj smo prišli zraven. Preveč časa sem izgubil v prejšnjih etapah, da bi bil lahko med najboljšimi, z današnjo etapo pa sem zadovoljen,« je povedal Novak, ki pričakuje, da bo jutrišnji adut ekipe UAE mladi Portugalec Antonio Morgado.

