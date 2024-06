Kraljevska etapa na Krvavec pričakovano Bilbau, ki pa (še) ni v zelenem

Španec Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) je zmagovalec četrte, kraljevske etape dirke po Sloveniji. Na trasi od Škofljice do vrha Krvavca (147,2 km) je bil najmočnejši v zadnjih 100 m vzpona. Deveto mesto je zasedel najboljši Slovenec Domen Novak, skupno vodstvo pa je obdržal Italijan Giovanni Aleotti.

Za 34-letnega Baska je bila to 17. zmaga v karieri in prva letos. Z uspehom na plaži na Krvavcu se je poklonil pokojnemu moštvenemu kolegu Švicarju Ginu Mäderju. Ta je umrl 16. junija lani na dirki po Švici.

Odločitev o zmagovalcu je pričakovano padla v zadnjih 20 km na poti do plaže na Krvavcu. Takrat so ekipe z najboljšimi v skupnem seštevku namreč hitro lovile in dobrih devet kilometrov pred ciljem tudi ulovile zadnjega ubežnika. Med njimi je bil večji del etape tudi Slovenec Mihael Štajnar (Ljubljana Gusto Santic).

Odlična taktika »Odlična taktika kot vselej tu v Sloveniji. Ekipa v pravem trenutku prevzame odgovornost, dirkamo pametno in že včeraj po koncu smo bili samozavestni, da bo današnja etapa zame pravšnja. Jutri je za našo ekipo pomemben datum (zaradi smrti Gina Mädra, op. STA) in današnja etapa je bila popolna, da Ginu posvetimo zmago,« je v uradni izjavi za organizatorje dirke dejal izkušeni Bask, ki je postal četrti zmagovalec na Krvavcu. Od leta 2008 do 2010, cilj je bil takrat sicer nižje, so na Krvavcu po vrsti slavili Jure Golčer, Simon Špilak in Vincenzo Nibali.

Skupino najboljših z okoli 60 kolesarji je do vznožja kategoriziranega klanca na Krvavec (11,7 km/7,7 %) pripeljal slovenski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), nato pa zaostal, saj mu dolgi in strmi klanci ne ustrezajo.

Ritem so proti vrhu narekovale številne ekipe, prvi napad pa je uprizoril Bilbao in s sabo odpeljal Aleottija (Bora-hansgrohe) in italijanskega veterana Domenica Pozzoviva (VF Group-Bardiani CSF). Kasneje se jim je pridružil še Britanec Paul Double (Polti Kometa).

Četrti zmagovalec Krvavca je bil znan v zadnjem kilometru. Največ moči na najbolj strmem odseku je imel Bilbao, ki je v zadnjih 100 m odšprintal mimo tekmecev in ciljno črto prečkal tri sekunde pred Doublom in Aleottijem. Najboljši Slovenec je bil Novak (UAE Team Emirates), ki je ciljno črto prečkal kot deveti s 17 sekundami zaostanka.

V skupnem seštevku je zeleno majico vodilnega obdržal Aleotti, ki ima pred zadnjo etapo 12 sekund naskoka pred Bilbaom.

V nedeljo bo na sporedu še zadnja etapa od Šentjerneja do Novega mesta (156,9 km). Gre za predvsem v zadnjih 40 km razgibano traso, tudi z vse bolj priljubljenim klancem na Trško goro, ki ga bo karavana prečkala 9,5 km pred ciljem.

5. etapa Foto Tt Igd

Izidi, 4. etapa (Škofljica - Krvavec, 147,2 km):

1. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious) 3:59:09

2. Paul Double (VBr/Polti Kometa) + 0:03

3. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-hansgrohe) isti čas

4. Giulio Pellizzari (Ita/VF Group-Bardiani CSF)

5. Domenico Pozzovivo (Ita/VF Group-Bardiani CSF)

6. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 0:09

7. Eduaordo Zambanini (Ita/Bahrain-Victorious) 0:11

8. Steff Cras (Bel/TotalEnergies) 0:12

9. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 0:17

10. Pablo Castrillo (Špa/Kern Pharma) 0:20

27. Jaka Marolt (Slo/Sava Kranj) 3:22

47. Matic Žumer (Slo/Sava Kranj) 8:48

48. Tilen Finkšt (Slo/Adria Mobil) isti čas

Skupni vrstni red (4/5):

1. Giovanni Aleotti (Ita/Bora-hansgrohe) 16:46:25

2. Pello Bilbao (Špa/Bahrain-Victorious) + 0:12

3. Giulio Pellizzari (Ita/VF Group-Bardiani CSF) 0:25

4. Domenico Pozzovivo (Ita/VF Group-Bardiani CSF) isti čas

5. Steff Cras (Bel/TotalEnergies) 0:34

6. Pablo Castrillo (Špa/Kern Pharma) 0:42

7. Paul Double (VBr/Polti Kometa) isti čas

8. Filippo Zana (Ita/Jayco-AlUla) 0:45

9. Ben Healy (Irs/EF Education-EasyPost) 0:59

10. Tobias Johannessen (Nor/Uno-X Mobility) 1:43

13. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates) 1:51

44. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorious) 14:55

50. Jaka Marolt (Slo/Sava Kranj) 16:48