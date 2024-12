Direktor Vuelte: Mislim, da bo Pogačar prišel

Dirka po Španiji velja za najbolj hribovito od vseh treh tritedenskih dirk, izvedba 2025 bo še posebej zahtevna s kar 10 cilji na klanec, na traso se vrača sloviti Angliru, ki velja za enega najbolj zahtevnih vzponov na svetu, strmina mestoma presega 20 odstotkov.

Prireditelji so traso zasnovali tako, da bi privabili Tadeja Pogačarja, ki naj bi bil blizu temu, da se odloči za nastop v Španiji. To je za časnik AS posredno potrdil tudi menedžer ekipe Joxean Fernandez Matxin: »Šest popolnoma gorskih etap in dva kronometra je zanimivih ... Pogovorili se bomo in na koncu bomo s Tadejem skupaj sprejeli odločitev. Znotraj ekipe pravzaprav že bolj kot ne vemo, kje bo dirkal. Vuelta je dirka, kjer bo slej ko prej na štartu, saj si želimo, da v svojo zbirko lovorik doda tudi to.«

Na dirki po Španiji je Pogi prvič nastopil v krstni sezoni 2019 in osvojil tri etapne zmage, belo majico najboljšega mladega kolesarja in tretje mesto v skupnem seštevku.

Še bolj optimističen je bil direktor dirke, ki je v zadnjem desetletju v domeni Primoža Rogliča (Vuelto je osvojil štirikrat), Javier Guillen: »Mislimo, da bo prišel!« Vuelta se bo začela 23. avgusta v Torinu v Italiji in končala 14. septembra v Madridu. Pogačarja v primeru nastopa nato čaka pot v Afriko, kjer bo v Ruandi branil naslov svetovnega prvaka.