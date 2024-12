Tadeju Pogačarju zmanjkuje velikih izzivov

Tako kot na skorajda vseh velikih dirkah te sezone tudi na podelitvi zlatega kolesa (Velo d'Or) za svetovnega kolesarja leta ni bilo veliko napetosti pred razglasitvijo zmagovalca. Končuje se neverjetno leto Tadeja Pogačarja, ki je od 2. marca do 12. oktobra v 58 nastopih slavil 25 zmag. Njegova prevlada je bila tako izrazita, da mu bo ob podobnem nadaljevanju kariere hitro zmanjkalo velikih ciljev in izzivov, pravi Martin Hvastija.

2020. leta je kot prvi Slovenec zlato kolo prejel Primož Roglič

Zlato kolo nima tako dolge tradicije kot zlata žoga, ki jo prav tako podeljuje medijska skupina pod okriljem francoskega športnega časnika L'Equipe, se je pa z gala prireditvijo v pariški dvorani Gabriel v zadnjih letih ta nagrada dvignila na višjo raven. Prva zvezda včerajšnjega večera je bil kajpak Pogačar, ki je z ekipo UAE in slovensko reprezentanco kot tretji kolesar v zgodovini osvojil trojno krono, rožnato majico na Giru, rumeno na Touru in mavrično na svetovnem prvenstvu v Zürichu.

Temu je dodal dve zmagi na spomenikih (Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji) ter dvanajst etapnih uspehov na Giru in Touru. V njegov prid niso govorile le te številke, temveč tudi izjemni napadi od daleč, na SP je skočil 101 km pred ciljem, na Strade Bianche 81, po Lombardiji 48,5, če naštejemo le tri najbolj impresivne.

FOTO: Fabrice Coffrini/AFP

Sezona 26-letnika s Klanca pri Komendi je bila tako prepričljiva, da možnosti za zlato kolo, o katerem odloča 40-članska žirija kolesarskih novinarjev in strokovnjakov, nista imela dvakratni olimpijski prvak Remco Evenepoel in Mathieu van der Poel, ki se je proslavil z dvojčkom po Flandriji in Pariz–Roubaix. Na zmago ni mogel upati niti prvi slovenski prejemnik te nagrade (2020) Primož Roglič, čeprav se je izkazal z rekordno četrto zmago na Vuelti in 1. mestom na kriteriju Dauphine.

Sanremo, Tour, Vuelta in Ruanda

»Po tako fenomenalni sezoni ne more biti drugače, po vseh merilih je Pogačar odstopal. Letos mu manjka samo lovorika z olimpijskih iger, vendar le zato, ker se ni odločil za nastop na njih,« je o drugem Pogačarjevem zlatom kolesu – prvega je prejel leta 2021 – povedal nekdanji slovenski profesionalec in sedanji direktor slovenskih cestnih reprezentanc Martin Hvastija.

Dve lovoriki za našega asa Na slovesni razglasitvi Tadeju Pogačarju niso podelli le zlatega kolesa, temveč tudi lovoriko Eddyja Merckxa za najboljšega tekmovalca na enodnevnih klasikah. Zlato kolo za najboljšo kolesarko leta je prejela Belgijka Lotte Kopecky.

Tako kot drugi kolesarski navdušenci se tudi on sprašuje, kaj sledi. »Kolesarstvo je zelo raznolik šport, v katerem zaradi specifičnosti tras ne nastopajo vsi na vseh dirkah. To ni tenis, v katerem gredo vsi na turnirje za grand slam. Kolesarji morajo izbirati dirke in Pogačarju jih bo kmalu zmanjkalo, če se bo držal načrta, da ne bo vsako leto nastopal na istih dirkah. Vsekakor si želi prvič zmagati na Milano–Sanremo in na Vuelti, a prioriteta bo ostala Tour, na katerem želi ostati na vrhu,« je nadaljeval Hvastija, ki mu skupaj s sodelavci s KZS Pogija ne bo treba prepričevati, naj prihodnje leto nastopi na SP v Ruandi, kjer mu bo trasa z več kot 5.000 višinskimi metri pisana na kožo.

Bo pa SP v Afriki povezano z visokimi stroški in nekatere reprezentance so napovedale, da nanj ne bodo poslale mlajših selekcij. V kakšni zasedbi bo nastopila Slovenija? »O Ruandi se še nismo pogovarjali, jasno je le, da bo Pogačar mavrično majico branil z najboljšimi možnimi pogoji in podporo,« je dodal Hvastija, ki je prejel nov štiriletni mandat selektorja reprezentance mlajših članov. Prav tako bo še en olimpijski ciklus moško člansko reprezentanco vodil Uroš Murn, mladinsko pa Nace Korošec. Za naslednika Gorazda Penka na mestu selektorja ženske reprezentance je odprt razpis.