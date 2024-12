Primož Roglič se bo na Giru in Touru lotil Pogačarjevega dvojčka

Če Tadej Pogačar (UAE) še koleba med Girom in Vuelto kot svojo drugo tritedensko dirko v sezoni 2025, v kateri bo glavni cilj kajpak spet Tour, pri Primožu Rogliču ni teh dvomov. V svoji drugi sezoni pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe bo napadel rožnato-rumeni dvojček, ki ga je letos osvojil njegov rojak.

»Želimo biti konkurenčni na vseh treh tritedenskih dirkah, z veseljem povem, da bomo šli s Primožem tako na Giro kot na Tour. Za nas je pomembna tudi Vuelta, ki jo je Primož že zmagal za nas, a tokrat bosta kapetana Jai Hindley in Aleksander Vlasov,« je športni direktor Rolf Aldag dejal na novinarski konferenci na Majroki, kjer se je ekipa zbrala na pripravljalnem taboru.

»Skupaj z ekipo smo se odločili za Giro. Doslej se še nisem lotil tega dvojčka. Giro je za Slovence nekaj posebnega, obeta se nam kakšna etapa blizu Sloveniji ali celo pri nas. Podpora navijačev je vedno izjemna in tudi iz tega vidika se je bilo lahko odločiti. Glede Toura pa lahko rečem le, da si želim biti tam,« je dodal Roglič, za katerega prihodnja sezona ne bo tako »revolucionarna« kot minula, v kateri je po osmih letih pri Jumbu Vismi prestopil k novemu delodajalcu, a ga bo vseeno obkrožalo veliko novosti.

In to pozitivnih, v moštvo, ki ga je Ralph Denk leta 2010 ustavil kot celinsko zasedbo Netapp, je lani kot večinski lastnik vstopil največji proizvajalec energijskih pijač na svetu ter v priprave za prihodnjo sezono vpletel vso svojo športno-znanstveno mašinerijo. Ob tem pa so v ekipo pripeljali tudi nekaj ključnih mož iz konkurenčnih ekip, najbolj je odmeval prestop inženirja Dana Bighama, ki je bil doslej pri ekipi Ineos »guru« za aerodinamiko.

Bolj tesno so se povezali tudi z ameriškim proizvajalcem Specialized, ki kolesa dobavlja tudi konkurenčni ekipi Soudal Quick Step Remca Evenepoela, vendar bo Red Bull Bora Hansgrohe prva zasedba moške svetovne serije, ki jo bo Specialized tudi oblekel in opremil od čelade do čevljev.

Zamenjali tretjino ekipe

Zamenjali pa so tudi kar devet od 29 tekmovalcev. Ekipo z nemško licenco in avstrijskim večinskim lastnikom so med drugimi zapustili štirje nemški kolesarji (Emanuel Buchman, Lennard Kämna, Luis-Joe Lührs in Max Schachmann) in dva avstrijska (Patrick Gamper in Marco Haller). Z novinci niso zapolnili domače kvote, saj so se moštvu pridružili Slovenec Jan Tratnik, Španec Oier Lazkano, Belgijec Maxim van Gils, Avstralca Finn Fischer Black in Laurence Pithie, Italijana Gianni Moscon in Giulio Pellizzari ter nizozemska brata Mick in Tim van Dijke.

»Vedno je dobrodošlo, če lahko v ekipi govorim slovensko, a Jan je tudi sam izjemen kolesar in tukaj ni le zaradi mene, temveč celotne ekipe. Prinesel nam bo nekaj več, spremljal pa me bo tudi na tritedenskih dirkah,« je Roglič povedal o ponovni združitvi moči s Tratnikom, s katerim sta bila eno sezono moštvena kolega pri Jumbu Vismi.

Vozni park ekipe Red Bull Bora Hansgrohe na Majorki. FOTO: Miha Hočevar

Ekipe svetovne serije imajo lahko največ 30 kolesarjev in Denk ne izključuje možnosti še ene okrepitve. Precej bolj odkrit pa je glede dolgoročnih ciljev: »Želimo biti najbolj atraktivna kolesarska ekipa na svetu, dologoročni cilj pa je, da dobimo vse tri tritedenske dirke, vseh pet spomenikov in osvojimo naslov svetovnega prvaka.«

Novost v ustroju Red Bulla, ki bo v prihodnjih letih morda edini, ki se bo po vložku in znanstvenemu pristopu lahko kosal z ekipo UAE Tadeja Pogačarja, je tudi razvojna ekipa, s katero so zakrpali generacijsko vrzel med člansko in mladinsko ekipo. Tudi ta pridobitev ima močan slovenski pridioh. Razvojni oddelek že vodi nekdanji slovenski kolesar Gregor Gazvoda, ki je bil po tekmovalni upokojitvi od leta 2019 kot športni direktor na čelu celinske ekipe Tirol KTM.