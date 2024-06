Dobro se je počutil kljub vročini, kar je za Pogačarja velik bonus

Francoz Romain Bardet (DSM-fireminch PostNL) je zmagal v prvi etapi 111. kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Firenc do Riminija (206 km) je za las ohranil prednost pred razredčeno glavnino. Slovenska kandidata za skupno slavje Tadej Pogačar in Primož Roglič sta etapo končala nekaj sekund zadaj, Pogačar je ciljno črto prečkal kot četrti. Nekoliko presenetljivo je prvo etapo dobil francoski veteran Bardet, za katerega je to zadnji nastop na domači pentlji.

V najtežji prvi etapi na Touru v tem stoletju je sicer napadel 50 km pred ciljem in se odlepil glavnini, ki mu sprva ni sledila. Ekipe nekaterih šprinterjev, ki so preživeli zahtevno traso, so do cilja sicer lovile oba kolesarja v ospredju, a jima bile primorane za las prepustiti glavno nagrado ob Jadranskem morju. Bardet je po slavju v etapi s 3821 višinskimi metri prišel do 11. zmage v karieri. Nekoč že drugouvrščeni na Touru (2016) je slavil četrto etapno zmago na tej dirki, prvo po letu 2017. Nazadnje je bil najboljši na dirki konec aprila 2022, ko je dobil skupni seštevek dirke po Alpah.

Triintridesetletni Bardet je ciljno črto prečkal skupaj z moštvenim kolegom Frankom van den Broekom. »Noro je. Nisva imela česa za izgubiti, lahko sva le trdo garala do konca. To zmago si prav toliko kot jaz zasluži tudi van den Broek. Pravzaprav je opravil večino dela,« je ocenil Bardet in pohvalil svojega moštvenega kolega. »Nositi rumeno majico je bil eden mojih glavnih ciljev v karieri, a sem vselej ostal brez, čeprav sem bil temu na dosego rok. Nisem bil prepričan, ali mi bo to uspelo tokrat, a imel sem zelo močnega moštvenega kolega. Ko bom končal kariero, bom lahko s še večjim ponosom pogledal na ta trenutek,« je za organizatorje dirke po Franciji še dejal 33-letni Francoz.

Tudi Primož Roglič (v sredini) je poleg. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Mohorič bežal večino časa

Glavnina je v zadnjih 25 km skoraj nadoknadila minuto in pol, a na koncu zaostala vsega pet sekund. V njej je prišlo do šprinta, ki ga je za končno tretje mesto dobil Belgijec Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) pred Pogačarjem. Med vodilnimi je bil tudi Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) na 34. mestu. V skupnem seštevku ima Bardet štiri sekunde naskoka pred van den Broekom in 11 pred van Aertom. Pogačar na četrtem in Roglič na 34. mestu zaostajata 15 sekund.

»Dober dan, ki je minil v znamenju testiranja nog na klancih. Dobro sem se počutil kljub vročini, kar je zame velik bonus. Prvi dan je mimo, ta je vedno najbolj stresen na dirki. Na koncu sem poskusil v šprintu in nimam česa drugega dodati. Zelo dobro sem se počutil. Vsa čast ubežnikoma Bardetu in van den Broeku, res sta letela in si zaslužila zmago,« je v odzivu za svojo ekipo dejal 25-letni Pogačar.

»Vroče je bilo in hitro. Na koncu vse dobro. Prvi dan vselej za vse mine v pričakovanju, kako se bo telo odzvalo. A če si tam, je očitno okej,« pa je dejal Roglič in dodal: »Neugoden tempo, vse manj je bilo kolesarjev. Tudi vročina je pripomogla večji zahtevnosti etape, vendar ne dovolj, da bi spredaj ostali le najboljši. Nekaj je bilo še tipanja med vsemi.«

Veliko dela je v etapi od Slovencev opravil na koncu 59. Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), a nato popustil, v begu pa je bil večji del dneva Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), toda ni mogel držati ritma na zadnjih vzponih. Zasedel je 80. mesto. Luke Mezgeca (Jayco-AlUla) zaradi nalog pomočnika svojima šprinterskima kapetanoma v zahtevni etapi ni bilo v ospredju, končal je kot 140.