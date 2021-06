Druga etapa bo izluščila favorite

Kolesarji iz moštva Bahrain Victorious so pod taktirko Gorazda Štanglja prvo etapo opravili z odliko. FOTO: Twitter/Tour of Sovenia/ Vid Ponikvar/Sportida

Spremljanje v živo začnemo ob 13. uri

Dirka po Sloveniji se je po enoletnem premoru včeraj vrnila na domače ceste. Videli smo šprinterski obračun v Rogaški Slatini, ki pa je bil dobro zasoljen s hudim padcem dobre tri kilometre pred ciljem. Bahrain Victorious pod taktirkoje do podrobnosti izpeljal svoj načrt inje po včerajšnji odlični zmagi v prvi etapi danes oblečen v zeleno majico vodilnega v skupnem seštevku.Današnja, druga etapa je dolga 147 kilometrov. Kolesarji bodo startali v Žalcu, cilj pa bo v Celju na Celjskem gradu. Vmes je kar pet letečih ciljev, prvi je že na enajstem kilometru v Braslovčah, drugi je v Šoštanju, potem sledi prvi gorski cilj druge težavnostne kategorije Lipa. To je 4,9 kilometra dolg klanec, povprečen naklon je 6,8-odstoten. Na Vranskem je tretji leteči cilj, v Šentjurju četrti in peti v Štorah, potem sledi vzpon na Svetino, ki tudi sodi v drugo kategorijo. Klanec na Svetino je dolg 5,6 kilometra, povprečen naklon je 7,1-odstoten.V drugi etapi se bodo izluščili pravi favoriti za skupno zmago, in ne tisti napisani na papirju. Etapa ne bo odločila končnega zmagovalca, bo pa pokazala, kdo na letošnji dirki po Sloveniji zagotovo ne bo zmagal.