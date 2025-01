Drugačen šov kot v 90. letih, a Pogačar ne bo imel težav

V nadaljevanju preberite:

Seznam nekdanjih šampionov, ki so navdušeni nad kolesarskimi dosežki Tadeja Pogačarja, je bogatejši še za Miguela Induraina. Španski as je prevladoval na dirki po Franciji v 90. letih in bil prototip kolesarja za etapne dirke s konca prejšnjega stoletja, zdaj pa je prepričan, da vloga favorita za zmago na dirki po Franciji lahko pripada le Tadeju: »Ima močno ekipo, izkušnje in je dobro pripravljen. Je zelo motiviran, ima vse adute, da znova osvoji Tour.«

V kolesarski zgodovini ima Miguel Indurain posebno mesto. Big Mig, Miguelon ali preprosto kralj je bil pred prihodom Lanca Armstronga najboljši kolesar za tritedenske dirke v karavani, v nasprotju s teksaškim tekmecem na petih rumenih majicah, ki visijo v njegovi omari, ni nobenega dopinškega madeža. Indurain ni bil tipični zvezdnik, kljub robustni postavi pri 186 centimetrih je raje ostal v ozadju.

Razen ko je šlo za kolesarske dirke. Tam je bil nepremagljiv, v letih 1991-1995 je osvojil pet zaporednih zmag na Touru. Oboževal je dolge etape in dirke dobival z vožnjo na čas, zdaj pravi, da mu moderno kolesarstvo ne bi preveč ustrezalo: »Rad sem imel ekstremno dolge in nepredvidljive etape, pa dolge, mitske vzpone. Tega danes ni več, etape so krajše in vzponi bolj eksplozivni, po drugi strani pa je vse veliko bolj nadzorovano. Kolesarji imajo več informacij in manj svobode, da sami odločajo o razpletu dirke. Danes favorita v pobegu ne boste več našli.«