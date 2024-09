Belgijski zlati deček Evenepoel lovi zgodovino

V nadaljevanju preberite:

V kolesarskem svetu ni dvoma, Tadej Pogačar je najboljši in tudi najbolj vsestranski kolesar na svetu, tesno za petami pa mu po letošnji izjemni sezoni sledi leto mlajši Remco Evenepoel, priljubljeni belgijski kolesarski fenomen in specialist za zmage na največjih in najtežjih dirkah.

Kako opisati 24-letnega Remca, 171 centimetrov visokega in okroglih 60 kilogramov težkega kolesarskega superzvezdnika iz belgijskega Aalsta? V njem se skriva unikatna mešanica slovenskih velešampionov Pogačarja in Primoža Rogliča, a Remco je predvsem Remco. Z nogometnimi začetki spominja na Rogličevo preteklo kariero, z nesluteno lahkotnostjo zmagovanja na Pogačarjevo pometanje s tekmeci. »Primerjave s tekmeci me ne zanimajo. Verjemite, v Belgiji slišiš prav vse, ko zmagaš na dveh velikih dirkah, si že naslednji Eddy Merckx … Takšnih je bilo pred menoj že veliko, zato želim biti predvsem Remco,« se primerjav s starejšimi junaki kolesarske karavane otepa Evenepoel.

V prvih letih kariere se ga je neupravičeno držal sloves dive in vzvišenega zvezdnika. Za to je bil deloma kriv tudi sam, še med mladinci je ustanovil svojo blagovno znamko R.EV, dirke je zmagoval z večminutno prednostjo in tudi po tem, ko je že deset minut in več zaostajal za vodilnimi zaradi tehničnih težav. Bil je strah in trepet mlajših kategorij, krona mladinske kariere pa je prišla v Innsbrucku 2018, ko je na SP osvojil čislani dvojček mavričnih majic v kronometru in na cestni dirki. Remco Evenepoel je nastopač, a v najboljšem pomenu besede.