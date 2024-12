Vsi iščemo nove pogačarje in rogliče

V nadaljevanju preberite:

Red Bull je v cestno kolesarstvo letos vstopil, da bi v navezi z Ralphom Denkom in njegovo ekipo Bora Hansgrohe nekoč zavladal svetu vrtenja pedal. Za pot proti vrhu pa v nemški ekipi niso izbrali le slovenskih kolesarjev Primoža Rogliča in Jana Tratnika, temveč tudi enega od njunih predhodnikov Gregorja Gazvodo. Nekdanji član Perutnine Ptuj in številnih drugih ekip se je po tekmovalni upokojitvi uveljavil kot športni direktor pri avstrijski celinski zasedi Tirol KTM in prejel ponudbo rdečih bikov, ki je ni mogel zavrniti. Zdaj 43-letni Štajerec vodi razvojni program Red Bull Bora Hansgrohe Rookies.