15:59

Pellizzari gre odlično, ampak Pogi še ni zagnal motorjev ...

15:57

Pogi ima še tri pomagače ... 12 km do vrha klanca, 2:15 prednosti za Pellizzarija.

15:49

Pellizzari se je otresel tudi Sancheza, Pogi z glavnino zaostaja 2:33. Bo Pogi Pellizzariju danes dal še ena očala?

15:44

UAE vleče glavnino na vso moč! Zdaj čakamo, kdaj se bo izstrelil Pogi ...

15:40

Spet sta Pellizzari in Sanchez sama na čelu dirke. Glavnina na začetku klanca zaostaja 2:37, 48 km do cilja, 18 km do vrha klanca!

15:39

Klanec na Monte Grappo, drugič!

15:36

Trije ubežniki imajo že dve minuti prednosti, 52 km pred ciljem.



15:33

Upam, da ni Slovenec ...



15:28

60 km pred ciljem, Pellizzari in Sanchez bežita pred glavnino. Kaže, da bomo na drugem vzponu na Monte Grappo videli končni obračun tistih, ki hočejo še napredovati v skupnem seštevku.

15:24

Ubežnika imata poldrugo minuto prednosti, še vedno so vsi na spustu z Monte Grappe.

15:18

Pellizzari in Sanchez imata 1:36 prednosti pred glavnino, 67 km pred ciljem.

15:13

Na Monte Grappi krepko prevladujejo slovenski navijači!



FOTO: Rudi Naglič

15:08

Še vedno ne vemo, zakaj se je Pogi razburjal ...



15:06

Pellizzari prvi čez prvi gorski cilj na Monte Grappi!

15:03

Pellizzari sam lovi ubežno trojko, ki ima še minuto prednosti pred glavnino. Še 300 metrov do vrha prvega vzpona na Monte Grappo.

14:57

Tonelli je ujel Jennsena in Sancheza, samo še dobro minuto prednosti imajo, še dva km do vrha klanca.

14:55

Še 3 km prvega vzpona na Monte Grappo. Glavnina zaostaja 1:39, do cilja pa je še 80 km.

14:49

Samo še Jannsens in Sanchez sta na begu, ostale bo glavnina kmalu ujela, 5 km do vrha klanca, 1:55 zaostaja glavnina.

14:46

Upamo, da ima danes Pogi dobre noge. Na startu ga je razganjalo od moči ...



FOTO: Luca Bettini Afp

14:38

Ekipa UAE vleče na vso moč, glavnina se hitro redči, do vrha pa je še celih 8 km! Glavnina za petimi ubežniki zaostaja 2:12.

14:34

Šest pomagačev ima Pogi pred sabo. Glavnina zaostaja še 3 minute za ubežniki, 87 km pred ciljem.

14:32

Še 10 km klanca na Monte Grappo, potem se spustijo nazaj v dolino in potem še enkrat po isti cesti navzgor!

14:30

To je začetek klanca na Monte Grappo!



14:28

Še dva sta ujela vodeči trio. Pet kolesarjev beži pred glavnino, ki jo vlečejo kolesarji UAE.

14:25

Jannsens, Sanchez in Mulubrhan imajo 15 sekund prednosti pred zasledovalci, glavnina še vedno zaostaja 4 minute.

14:23

Ubežna skupina je razpadla, glavnina zmanjšuje razliko, trije so še vedno begu, 95 km do cilja.

14:18

Trije kolesarji so na begu ... Peloton še vedno zaostaja 4 minute.

14:13

Višinska razlika na enem vzponu sta skoraj dva Vršiča ...

14:09

Ubežniška skupina že razpada ...

14:05

Pravkar so se ubežniki peljali mimo mene! So že na klancu ...

14:04

Še kilometer do začetka klanca na Monte Grappo, glavnina zaostaja skoraj 4 minute!

13:59

Monte Grappa!



Monte Grappa. FOTO: Giroditalia.it

13:53

Še slabih 10 km do prvega vzpona na Monte Grappo. Vzpon na Monte Grappo je dolg 18 kilometrov, povprečni naklon pa je 8-odstoten. Ampak, dvakrat 18 kilometrov klanca na predzadnji etapi tritedenske dirke?

13:48

Enajst ubežnikov ima 3:29 prednosti, 110 km pred ciljem. Ne vemo še, zakaj je bil Pogi pri zdravniku.

13:44

Pogi se še vedno briše z robčkom, ki mu ga je dal zdravnik ...

13:40

UAE ekipa ima na dirki še vedno vseh osem kolesarjev: Tadej Pogačar, Rui Oliveira, Mikkel Bjerg, Felix Grosschartner, Vegard Stake Laengen, Rafal Majka, Sebastián Molano, Domen Novak. Trenutno sta najbolj delovna Bjerg in Molano ... Pogačar je pri spremljevalnem avtu! Pogi se nekaj jezi! Zdaj je bil Pogi pri zdravniku, ki mu je dal robček ... ne vemo, zakaj ...

13:35

Ubežniška skupina še vedno šteje 11 kolesarjev, glavnina zaostaja 4 minute, 120 km pred ciljem.



Slovenski navijači na klancu Monte Grappa. FOTO: Miha Hočevar

13:30

Danes je na klancu Monte Grappa res veliko slovenskih navijačev!



Slovenski navijači. FOTO: Miha Hočevar

13:25

Pokazalo se je sonce. Končno je nehalo deževati! Še približno pol ure in kolesarji bodo pod klancem na Monte Grappo.

13:20

Ubežna skupina zdaj šteje 11 kolesarjev: Nicola Conci, Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Davide Ballerini, Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan), Ruben Fernández (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Edward Theuns (Lidl-Trek), Pelayo Sanchez (Movistar), Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) in Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizane).

13:15

Devet kolesarjev je na begu: Nicola Conci, Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan), Ruben Fernández (Cofidis), Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale), Edward Theuns (Lidl-Trek), Pelayo Sanchez (Movistar), Andrea Pietrobon (Team Polti Kometa) in Alessandro Tonelli (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Glavnina zaostaja 4 minute, še vedno močno dežuje, 130 km pred ciljem.

13:10

Še vedno jih pere močan dež. Dobra novica za peloton je, da pod Monte Grappo ne dežuje, pokazalo se je sonce ... in »milijon« slovenskih navijačev je na klancu!

13:05

Glavnina zaostaja 3:45, na begu je trenutno 11 kolesarjev.

13:00

Uganite, kakšno vreme je na Giru? Spet dežuje, ampak tokrat že od samega starta predzadnje etape. Pravkar so prečkali prvi današnji klanec Muro di Ca' del Poggio. Na begu sta dva kolesarja, šest zasledovalcev zaostaja pol minute, glavnina poldrugo minuto, 150 km do cilja.

Kar dvakrat bodo morali čez vzpon Monte Grappa.

Organizator je očitno izgubil kompas, ko gre za določanje težavnosti etap. Cilj je po dolgem spustu, kar spet predstavlja izredno nevarnost za vse, ki se bodo še borili za skupni seštevek.