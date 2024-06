Na drugi etapi Toura dvakrat čez Rogličev klanec

Druga italijanska etapa na Touru od Cesenatica do Bologne je dolga 200 kilometrov. Cesenatico je rojstno mesto njihovega nesmrtnega junaka Marca Pantanija.



Tudi druga etapa je posuta s klanci. Kar dvakrat bodo morali čez Rogličev klanec San Luca. Zakaj je to Rogličev klanec? Tako ga imenujejo kolesarji v pelotonu in tudi vsi tisti navijači, ki podrobno spremljajo njegove uspehe. Na tem klancu je slavil trikrat na dirki po Emiliji in enkrat na Giru.

Druga italijanska etapa na Touru je posvečena Marcu Pantaniju. FOTO: Patrick Kovarik Afp

Klanec San Luca je dolg 1,9 kilometra, povprečni naklon je 20,6-odstoten. Kdor je ta klanec prevozil, ga največkrat opiše, kot, da je narejen za Roglo.

Ostali klanci na 2. etapi: Passo di Calbane (2 km, 7,5 %). Gallisterna (1,2, 12,8 %). Botteghino di Zocca (1,9 km, 6,8 %). Montecalva (2,7 km 7,7 %).

Ko pridejo v Bologno, sta pred njimi še dva kroga po 19 kilometrov, v vsakem krogu jih čaka vzpon na svetišče San Luca in Montalbano, ki je dolg en kilometer, s povprečnim 5,4-odstotnim naklonom. Zadnjih 9 kilometrov vsakega kroga je polovica spusta, polovica ravnega.

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri

