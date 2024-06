Dirka po Franciji se danes začne v Italiji

Da, prav ste prebrali, letošnja dirka po Franciji se začne v Italiji! V Firencah, danes, 29. junija, bo Grand Depart, veliki start, največje kolesarske dirke na svetu, največjega vsakoletnega športnega dogodka na svetu.

Cilj zadnje etape pa ne bo v Parizu, tako kot je to že v praksi, ampak bo v Nici, razlog pa so seveda priprave na začetek olimpijskih iger v glavnem mestu Francije.

Na 111. Touru je 8 ravninskih etap, 4 hribovite, 7 gorskih (s 4-cilji na vrhu klanca: na Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet, Plateau de Beille, Isola 2000, Col de la Couillole), 2 kronometra in 2 dneva počitka.

Letos bo druga posamična vožnja na čas na zadnji etapi v Nici! To se ni zgodilo že celih 35 let. Spomnimo se, leta 1989 je bil tisti legendarni dvoboj med Francozem Laurentom Fignonom in Američanom Gregom Lemondom. Na koncu je slavil slednji, zmagal je za pičlih 8 sekund v skupnem seštevku, kar je še vedno najmanjša razlika med zmagovalcem in drugouvrščenim v zgodovini dirke. Kakšen bo letošnji scenarij? Bomo spet videli končni obračun ravno med Slovencema, med Pogačarjem in Rogličem?

Apenini (Italija), italijanske in francoske Alpe, osrednji masiv in Pireneji bodo gorske verige na letošnji dirki.

Tour bo letos obiskal štiri države: Italija, San Marino, Monako in Francija. V Franciji bo dirka potekala skozi 7 regij in 30 departmajev.

Dvanajst od skupno 39 krajev oziroma etapnih mest, bodo prvič gostili Tour.. Po vrstnem redu: Firence, Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza, Saint-Vulbas, Gevrey-Chambertin, Colombey-les-Deux-Églises, Évaux-les-Bains, Gruissan, Superdévoluy, Col de la Couillole.

Na deveti etapi bo kar 14 makadamskih sektorjev, skupno v dolžini 32 kilometrov. Najvišji vrh letošnje pentlje je prelaz Bonette v Alpah, 2802 metra nad morjem! To je streha letošnjega Toura!

Kolesarji bodo morali na 21. etapah, »preplezati« 52 230 višinskih metrov! Denarne nagrade: Skupno 2,3 milijona evrov bo podeljenih ekipam in kolesarjem, vključno s 500.000 evrov končnemu zmagovalcu skupne posamične razvrstitve.

Današnja, 1. etapa od Firenc do Riminija je dolga 206 kilometrov.

Je to najtežja prva etapa v zgodovini Toura? Že prvi dan jih čaka 3847 višinskih metrov. Že prva etapa bo pokazala, kdo lahko resno računa na skupni seštevek. Slab dan pomeni že konec Toura? Kar sedem kategoriziranih klancev že na prvi etapi!

Colle Tre Faggi, dolžina: 12,5 kilometrov, povprečni naklon: 5,1 odstotka. Colle Monte delle Forche, dolžina: 2,5 kilometra, povprečni naklon: 6,2 odstotka. Sella di Raggio, dolžina: 7,1 kilometra, povprečni naklon: 6 odstotkov.

Colle de Barbotto, dolžina: 5,8 kilometra, povprečni naklon: 7,6. San Leo, dolžina: 4,6 kilometra, povprečni naklon: 7,7. Montemaggio, dolžina: 4,2 kilometra, povprečni naklon: 6,6. Zadnji vzpon dneva je v državici San Marino, dolžina: 7,1 kilometra, povprečni naklon: 4,8 odstotkov.

Kdo so današnji favoriti?

Tadej Pogačar, Primož Roglič, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Pello Bilbao, Tom Pidcock, Matej Mohorič, Ben Healy, Alberto Bettiol, Santiago Buitrago, Marc Soler, Maxim Van Gils ...

S spremljanjem v živo začnemo ob 12. uri





