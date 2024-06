Pogačar in Roglič zadržana v pripeki, jutri ne bosta

Led je prebit, bolje rečeno stopljen. Zgodovinski prvi štart Toura v Italiji se je začel v peklenski pripeki, v Firencah so termometri kazali več kot 35 stopinj Celzija, le kakšno stopinjo manj pa na cilju v Riminiju. Tudi to je največjim imenom na dirki odvzelo željo po dokazovanju, kar je s pridom izkoristil francoski veteran Romain Bardet, ki se je s Frankom van den Broekom veselil dvojne zmage ekipe DSM. Tadej Pogačar (UAE) je dirko začel z zadovoljivim 4. mestom.

V etapi s sedmimi kategoriziranimi vzponi in 3.600 višinskimi metri smo pričakovali ognjemet Pogačarja (UAE), Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe) in njunih tekmecev za rumeno majico, dobili pa smo taktično bitko, v kateri se je vseskozi veliko dogajalo, a se ni zgodilo nič pretresljivega.

Tipanje med kandidati za končno zmago so pričakovali tudi pri ekipi Bahrain Victorious, pri kateri so že 16 km po štartu 206 km dolge preizkušnje v pobeg poslali Mateja Mohoriča. Športnemu direktorju Gorazdu Štanglju se je računica skoraj izšla. Moho je bil dolgo del ubežne skupine, ki si je prikolesarila največ šest minut prednosti, zasledovalci pa se niso mogli trdno odločiti, ali bi jo lovili in daj bi jo bilo najbolje ujeti.

Pri narekovanju tempa so se izmenjevali pri moštvih EF Education First, UAE, Red Bull Bora Hansgrohe, Lidl Trek, Visma Lease a Bike, vendar nihče ni želel brezkompromisno prevzeti pobude. Se je pa za napad iz preostanka glavnine odločil Bardet, ki je sam ujel ubežnike, med katerimi ga je čakal van den Broek.

Matej Mohorič je prve pobege načrtoval v drugem tednu Toura, vendar je bil v akciji že v 1. etapi. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Mohorič ni vztrajal čez vse klance na predzadnjem na Montemaggio se je odločil, da bo počakal skupino favoritov, za katero se je zdelo, da bo ujela tudi vse preostale ubežnike in poskrbela za šprinterski boj za zmago. V njej so se ušteli za malo, tretjeuvrščeni Wout van Aert (Visma Lease a Bike) je ciljno črto prečkal pet sekund za presrečnim Bardetom, ki je slavil svojo četrto etapo zmago na Touru, na katerem nastopa zadnjič, in prvič oblekel rumeno majico.

Mohorič ni omagal

»Načrtovali smo, da gremo prvi dan zraven v pobeg, če bo v njem vsaj osem kolesarjev. Zaradi tako kaotične etape samo ocenili, da bi to lahko bila dobra priložnost. Težko bi jo bilo izkoristiti, a se je ponujala, saj bi se v ozadju lahko zgodilo marsikaj. Na žalost je imelo preveč ekip svoje načrte. Pri Education First z Bettiolom za etapno zmago, pri UAE so želeli preizkusiti Vingegaardove noge in hitro ugotovili, da to nima smisla, nato so se zbudili še pri Vismi Lease a Bike in poskušali dobiti etapo z van Aertom. Celo Mads Pedersen je ostal spredaj in je poskusil še Lidl Trek. Kkljub temu nismo bili daleč od uspeha,« je Štangelj razkril bojni načrt ekipe Bahrain Victorious, ki ni prinesel zmage, vendar ne, ker Mohorič ne bi imel dovolj moči.

»Matej ni omagal, ocenil je, da nima več smisla nadaljevati. Matej to vedno zna izračunati,« je nadaljeval izkušeni dolenjski športni direktor, ki v 2. etapi od Cesenatica do Bologne pričakuje ognjemet med favoriti, ki je tokrat umanjkal.

Primož Roglič je dobro prestal začetek prvega Toura v novih barvah. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»Jutri je v načrtu boj za vrh v skupnem seštevku, ne samo pri nas, temveč tudi pri drugih. Mislim, da bosta tako Roglič kot Pogačar poskušala dobiti etapo, tako da nima smisla agresivno dirkati. San Luca je klanec, na katerem je mogoče narediti razliko in jo zadržati do cilja. Rogla ima zelo lepe izkušnje s tem klancem, ki mu očitno zelo ustreza. Podobno velja za Pogačarja, ki bo bržkone sprt preizkusil, kako močan je Vingegaard,« jutrišnjo taktiko predvideva Štangelj.

Vsi v cilju, vse dobro

»Prvi dan je bil dober zame, na klancih smo preizkusili noge, tempo je bil kar oster in dobro sem se počutil kljub vročini. To je velik bonus zame. Na koncu sem poskušal s šprintom, skoraj sem premagal ena od najhitrejših kolesarjev na dirki van Aerta in Pedersena. Sicer pa klobuk dol pred zmagovalcema Bardetom in van der Broekom, narekovala sta zelo dober tempo in sta si zaslužila zmago. Pričakoval sem, da ju bomo ujeli, tudi zato sem poskušal s šprintom, saj bi z uvrstitvijo na zmagovalni oder dobil odbitne sekunde,« je svoj prvi dan na letošnjem Touru opisal Pogačar, ki je pritrdil Štangljevi napovedi.

»Na vzponu na San Luco bo bolj odprt boj za pozicije pred klancem in nato tudi na njem. Razlike bodo večje, kot so bile danes,« prvo pravo bitko najboljših načrtuje Pogačar.

Profil 2. etape Toura. FOTO: Infografika Delo

»Toliko ledu in vode, kolikor smo ju tokrat porabili že v 16-kilometrski nevtralni vožnji, ju nismo še nikoli. Sicer pa je bil to za nas uspešen dan, uvodna etapa je vedno težavna in stresna. Nismo izgubili nič časa, fantje se počutijo dobro, tako da se lahko že veselimo prihodnjih etap,« se je k današnji etapi vrnil njegov športni direktor Andrej Hauptman.

»Napad ni bil v načrtu, od zadnjega vzpona do cilja je bilo 26 km, pa še dovolj strm ni bil, da bi na njem lahko naredili razliko. Pred vzponom na San Luco bo treba videti, v kakšnem stanju so favoriti, in počakati finale. Nato pa bomo videli, kaj se bo zgodilo,« je Hauptman bolj zadržan v napovedih 2. etape.

Ta bo karavano dvakrat peljala čez vzpon na San Luco, ki je resda dolg le 1,9 km, a s povprečnim naklonom na 10 odstotki lahko poskrbi za selekcijo. Po drugem vzponu bo do cilja v Bolognu še dobrih 12 km spusta in ravnine. Na njem je Roglič slavil že štiri zmage, tri na dirki po Emiliji in eno na uvodni vožnji na čas Gira 2019.

»Preprosto vroče je bilo in hitro, vendar na koncu vse dobro, prišli smo do cilja. Prvi dan je za vse tekmovalce v pričakovanju, kako se bo odzvalo telo, kako mu bo šlo. Ampak ne gre komplicirati, če si zraven, je vse v redu. Tempo je bil neugoden. Bilo je težko, vročina je dodala nekaj zahtevnosti. Vseeno to ni bilo dovolj, da bi spredaj ostali samo najboljši. Med vsemi je bilo malo tipanja. Za nami je prva etapa in gremo naprej,« je začetek svojega prvega Toura v dresu ekipe Red Bull Bora Hansgrohe opisal 34-letn Kisovčan.

Kaj bo storil na »svojem« klancu na San Luco? »Ni velike taktike, čim hitreje priti na vrh,« je v svojem slogu odgovoril Rogla.

Results powered by FirstCycling.com