Dejstvo, da je Hauptman nekdanji selektor zdaj ad acta

Na Kolesarski Zvezi Slovenije so v zadnjih tednih potekali razgovori o nadaljnjem sodelovanju Andreja Hauptmana s KZS. Pogodba mu je sicer že potekla in je že pred lanskimi nerealiziranimi olimpijskimi igrami začel razmišljati o odhodu. Hauptman se je odločil, da vendarle ne bo obnovil pogodbe. Pri ekipi UAE ima vedno več obveznosti, hkrati pa dvojna vloga delovanja v klubu ter na reprezentančni ravni predstavlja vedno več možnosti konflikta interesov.



»Veseli bi bili, če bi Andrej podaljšal selektorsko pogodbo, imel je absolutno podporo celotne zveze, vsekakor pa spoštujemo odločitev, da se po olimpijadi, ki je bilo do sedaj najuspešnejše tekmovanje za slovensko kolesarstvo, umakne. Andreju se zahvaljujemo za njegov doprinos k uspehom slovenskih kolesarjev,« je dejal predsednik KZS Pavel Marđonović.



Odbor za cestno kolesarstvo je včeraj sklenil, da bo reprezentančne ekipe na evropskem in svetovno prvenstvu vodila ekipa v sestavi Marko Polanc, Gorazd Štangelj in Andrej Cimprič, ki bo poskrbela, da se tekmovanja izpeljejo na najvišjem strokovni ravni. Ob tem se predsednik zveze zahvaljuje tudi omenjeni ekipi slovenskih kolesarskih strokovnjakov.



