Pogačar je osrečil svojo zvesto senco, ki bi zanj naredila vse

Kolesarstvo včasih zna spisati zares pravljične zgodbe. Tim Wellens sodi med najboljše kolesarje sveta, a svojo energijo večinoma razdaja za pomoč Tadeju Pogačarju. Občasno pa dobi proste roke, v nedeljski etapi je izkoristil priložnost za svojo prvo zmago na Touru. Od navdušenja je pozabil, kako je želel proslavljati, vesel zanj je bil tudi slovenski kapetan.

»Dirkal sem na polno, da bi imel dovolj priložnosti, da v cilju dvignem kolo nad glavo. Pa sem bil na koncu tako vesel, da sem pozabil,« je bil iskren 34-letni Wellens, pred prihodom k ekipi UAE je dirkal za belgijski Lotto. Za lep trenutek sta po radiu poskrbela Pogačar in Andrej Hauptman, Pogi je Hempija vprašal, če Tim izgleda čudovito, iz avta pa dobil sporočilo: »V dresu belgijskega državnega prvaka izgleda popolno.«

Od veselja je Wellens pozabil, kako je želel proslaviti etapno zmago, s katero je dopolnil trojček na tritedenskih dirkah. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Wellens je v ekipi UAE eden najboljših prijateljev Pogačarja, z njim na pripravah deli sobo, v pelotonu pa skrbi, da je Tadej na varnem in mu nič ne manjka. »To je za nas poseben dan, če si kdo zasluži zmago, je to Tim. Vedno je pet centimetrov od Tadeja, na dirki, na pripravah, na treningu, vse bi naredil zanj. Ko tak kolesar dobi priložnost in jo izkoristi, je to poseben trenutek,« se je veselil tudi direktor ekipe Mauro Giannetti.

Za ekipo UAE-ja je bila to prva zmaga na Touru po letu 2023, ki jo je dosegel kdo drug kot Pogačar, takrat je bil uspešen Adam Yates.