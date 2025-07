Tadej Pogačar stopil v bran Jonasu Vingegaardu: Pri večerji ne bo zadovoljen

Na 15. etapi kolesarske dirke po Franciji sicer nismo videli nobenih večjih sprememb v skupnem seštevku, a glavni favoriti za visok skupni rezultat imajo kljub vsemu za sabo dokaj stresen dan. Na začetku dirke se je v glavnini zgodil velik padec, ob katerem so zaostali Florian Lipowitz in Primož Roglič iz Red Bull Bore Hansgrohe ter Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Danec je moral dolgo časa loviti sam in čeprav je Tadej Pogačar na čelu dirke ostale kolesarje pozval k temu, da zasledovalce počakajo, sta tam največ pospeševala prav Vingegaardova ekipna kolega Victor Campenaerts in Wout van Aert. Danec je nato v paniki na enem izmed krajših vzponov celo napadel in se sam želel preseliti v glavnino. To mu je naposled tudi uspelo, a je porabil več energije kot Roglič in Lipowitz, ki sta zrelo počakala, da spredaj ritem nekoliko pade, nato pa s pomočjo ekipnih kolegov brez težav priklopila repu skupine.

To je opazil vodilni na dirki Tadej Pogačar, ki je s čakanjem dokazal, da je velik kolesar. V cilju se je postavil na stran Jonasa Vingegaarda in pred danskimi mediji okaral taktiko rumenih čebel: »Težko povem, kaj so sploh mislili. Na neki točki je Jonas zadaj lovil, spredaj pa so bili kar trije kolesarji Visme. S Timom Wellensom sva poskušala umiriti situacijo, zato da bi lahko vsi ujeli nazaj.«

Pogačar in Vingegaard sta v preteklosti že uprizorila nekaj epskih bojev. Kljub temu, da sta rivala, pa eden drugega močno spoštujeta. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

S Pogačarjem je bil na čelu še hribolazec Matteo Jorgenson, ki je v skupnem seštevku petnajsti, Vingegaardu pa sta pomagala le hribolazca Sepp Kuss in Simon Yates. Še več, prav Campenaerts in van Aert sta s čela skupine sprožila največ napadov. Očitno jima je ekipa dala nekaj prostih rok, a če je v težavah njun glavni kapetan, zaradi katerega sta sploh prišla na rumeno pentljo, potem bi praviloma morala počakati.

»Ne vem, kaj naj si mislim. Mattea sem poskušal malce blokirati, da kolesarji Visme ne bi nadaljevali z napadi. Morda sem s tem malo pomagal Jonasu, ker je bila situacija precej nenavadna. Če bi bil jaz na Vingegaardovem mestu, danes pri večerji ne bi bil najboljše volje. Mislim, da lahko še vedno zmaga na Touru,« je bil v cilju poveden svetovni prvak. Kljub vsemu izgleda, kot da bi se Visma-Lease a Bike v skupnem seštevku že predala in želi do etapnih zmag pripeljati čimveč svojih kolesarjev. Včeraj jim to ni uspelo, slavil je Pogačarjev pomočnik Tim Wellens, čebele pa so se morale zadovoljiti z drugim mestom Campenaertsa in četrtim van Aerta.

Zanimivo bo videti, kako se bodo člani nizozemske ekipe lotili alpskih etap, saj imajo v svoji zasedbi tri odlične hribolazce, ki naj bi bili glavni Vingegaardovi pomočniki. Doslej so se pogosto podajali v pobege, medtem ko jih v odločilnih trenutkih ni bilo ob kapetanu. Ta pred šestnajsto etapo, ki kolesarje vodi na legendarni Mont Ventoux, za rumeno majico zaostaja za štiri minute in 13 sekund.