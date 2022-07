Jošt Zevnik: Imam srečo, da sodelujem pri kolesarskih smernicah

Velika odgovornost je na njegovih plečih, a ljubezen do kolesarstva je še večja. Jošt Zevnik je v ekipi, ki se precej razlikuje od vseh drugih. Ne samo zato, ker je med njimi zmagovalec sedmih tritedenskih dirk.

Za moštvo Israel – Premier Tech trdijo, da je moštvo prihodnosti. Pri njih je vse tako, kot bo pri drugih čez nekaj sezon. Chris Froome je ta kolesar, ki ima v žepu že sedem grand tourov.

V moštvu je predvsem zato, ker je velik ljubljenec lastnika, izraelsko-kanadskega milijarderja Sylvana Adamsa. Zevnik pa pravi, da je neusahljiv vir informacij za vse člane ekipe.

Končno imamo pravega sogovornika za »gumarsko trilemo«; kako je zdaj z gumami, tubularji, klinčerji ali tubeless? Na kaj prisegate vi in zakaj?

Mi uporabljamo vse možnosti. Klinčer na obročih za kronometer, tubularji na obročih za gorske etape zaradi teže in tubeless za vse opcije, ravninske etape, gorske etape za kolesarje, ki jim teža ne pomeni veliko. Upam, da bo ekipa prihodnje leto stoodstotno uporabljala tubeless plašče.

Tubeless? Resno? Kaj pa tubularji?

Nima več veliko smisla uporabljati tubularje. Tubeless gume so hitrejše in bolj aerodinamične. Poleg tega vem, da lahko z našima opremljevalcema z gumami in obroči (Maxxis in Black Inc, op. p.) še izboljšamo trenutno opremo. Po vseh tes­tiranjih smo ugotovili, da so širše gume boljše, mi uporabljamo 28 milimetrov široke tubeless gume.

Kaj so vaše naloge v moštvu? Koliko časa ste že v tujini?

Moj uradni naziv je operations manager, ampak na žalost to ni edina stvar, s katero se ukvarjam (smeh). Pod moje okrilje spadajo vsi tehnični sponzorji in sodelovanje z njimi. Odgovoren sem za tehnično osebje, mehanike, voznike, vodje voznih parkov, logistično osebje … Večino časa preživim pred računalnikom in na telefonu, naj bo doma, v naših bazah v Španiji in Belgiji ali na večjih dirkah. Najbolj pa uživam med testiranjem nove opreme v vetrovniku.

Zakaj uživate v vetrovniku?

Ker vedno pridemo do napredka pri opremi, nastavitvi kolesa in kolesarja. To nam olajša izbiro opreme.

Kam po sestavi osebja sodi vaše moš­tvo? Koliko vas je zaposlenih, koliko je kolesarjev?

Res veliko dirkamo, zato imamo tudi malo več osebja. Trenutno nas je z vsem osebjem in kolesarji, tudi s celinsko razvojno ekipo, 160. Še kak honorarec se najde. Od tega je 47 kolesarjev. Mislim, da smo kar dobro organizirani, se pa pozna, da smo v zadnjih letih naredili velike skoke naprej in imeli za to zelo malo časa.

Zakaj kolesa Factor? Kakšna, čigava kolesa so to? V Sloveniji jih malokdo pozna.

Lastnik Factorja, Rob Gitelis, me je kontaktiral prek družbenih omrežij, ker ga je zanimalo, ali so kakšne možnosti, da bi sodelovali. Naslednja stopnja je bilo testiranje koles, predvsem aero koles, ker se nam je takrat pridružil André Greipel. Ker smo bili zadovoljni, smo se kar hitro odločili. Sicer je Factor britanska znamka, ki ima svojo tovarno okvirjev na Kitajskem in Tajvanu, kar je redkost. Rob Gitelis je bil lastnik tovarne že prej in je izdeloval okvirje za Cannondale, Cervelo, obroče ENVE, ZIPP …

Israel Premier Tech Cycling Academy, nam lahko razložite ime moštva, kaj pomeni »kolesarska akademija«, kakšna je vizija lastnika?

Uradno ime je Israel – Premier Tech, brez Cycling Academy. Imamo pa celinsko ekipo Israel Cycling Academy. Vizija lastnika je predvsem to, da smo malo drugačni. Smo edina neprofitna organizacija med profesionalnimi ekipami. Cilj je približati kolesarstvo množicam. Imamo pa tudi velik cilj, da bi Israel Cycling Academy postala najboljša ekipa za mlade talente.

Če se osredotočimo na kolesa, kakšen je trend, kakšno kolo je dovolj dobro za svetovno serijo? Kakšne so letošnje novosti? Imate kaj takega, česar konkurenca nima?

Odločili smo se, da ne bomo uporabljali nove Shimanove 12-redne skupine. Malo zaradi težav z dobavo, malo pa zaradi težav s sistemom. Trend dirkalnih koles gre gotovo v aerodinamiko, tudi pri UCI so se počasi začeli zavedati, da so pravila zastarela, in so jih nekaj umaknili, nekaj priredili. Kar zadeva našo opremo, uporabljamo samo en model cestnega okvirja, ker je zelo lahek, ne presega 800 gramov, in je zelo aerodinamičen. Po naših testiranjih koles v vetrovniku je bilo to drugo najhitrejše kolo.

Zakaj je Froome pristal v vašem moštvu?

Velika želja lastnika Adamsa.

Kaj pričakujete na Touru letos in v prihodnje?

Vizija je zelo dolgoročna. Sicer nam letos ne kaže najbolje, predvsem zaradi bolezni in poškodb, ampak ne glede na položaj ob koncu sezone bo ekipa vztrajala pri istem cilju za prihodnost, zmagi na Touru. Na letošnjem Touru pa bomo lovili etapne zmage in top 10 v skupni razvrstitvi.

Koliko opreme boste imeli?

Vsak kolesar bo imel štiri cestna kolesa in dve za kronometer. Skupaj z obroči za klasike, ker je vmes etapa, podobna Rou­baixu, bomo pripravili 120 kompletov. Kar zadeva vozila, pa: tovornjak za kolesa in opremo, avtobus, tovornjak s kuhinjo in restavracijo, kombi za kronometer, tovornjak za etapo, ki gre po trasi Roubaixa, kombi za prtljago in od sedem do deset avtomobilov.

Kako pri vas komentirajo slovenski kolesarski bum? Zakaj še nimate slovenskega kolesarja v svojih vrstah? Ste edini Slovenec v ekipi?

Je kar zanimivo biti Slovenec v ekipi, v kateri je več kot 20 različnih narodnosti. Sploh zdaj, ko so naši kolesarji najboljši na svetu. Veliko se o tem ne pogovarjamo, ker ne nazadnje moramo navijati za svoje iz kluba (smeh), četudi so slabši. Na žalost nimamo slovenskega kolesarja, upam, da se bo to v prihodnje spremenilo. Nisem pa edini Slovenec v ekipi. Poleg mene sta še mehanika Vid Jejčič in Mitja Drinovec.

Kako si predstavljate bližnjo kolesarsko prihodnost glede tehnike, koles?

Na srečo je Svetovna kolesarska zveza malo sprostila zelo nepotrebna pravila glede dizajna koles, kar se sploh pozna pri kolesih za vožnjo na čas. Imel sem srečo, da sem lahko sodeloval pri nasta­janju prvega kolesa za kronometer po novih pravilih in smernicah. Ker sodeluješ od prvega do zadnjega dneva in ker smo res imeli vidno vlogo pri dizajnu, je lepo videti, da je kakšna tvoja ideja tudi uporabljena. In tudi vidiš, kje so meje in kaj lahko pričakuješ v prihodnosti. O tem vam bom kdaj drugič lahko več povedal, za zdaj moramo vpleteni molčati o marsičem. V prihodnosti vidim razvoj bolj v smeri aerodinamike kot teže. Ampak tudi to je odvisno od znamke do znamke.

Kaj menite o domnevnih skritih motorčkih v kolesih? Je bila to samo neutemel­jena domneva ali ne?

Težko komentiram, ampak mislim, da se je nekaj dogajalo. Bil sem na SP v ciklokrosu, ko so odkrili prvi primer, in takrat je bilo zelo zanimivo.

Kaj vas je pri kolesih in opremi doslej najbolj navdušilo, kaj najmanj?

Najmanj gotovo disk zavore. Najbolj pa sem navdušen nad projekti, pri katerih lahko sodelujem, kot so na primer novi okvirji, obroči, gume, krmila …

Kdo bo zmagal na Touru?



Tadej Pogačar.