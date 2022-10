Kolumbijec zapušča Tadeja Pogačarja in kolege

Kolumbijski kolesar Fernando Gaviria zapušča ekipo UAE Team Emirates, katere člana sta tudi slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar in Jan Polanc, in se seli k španskemu moštvu Movistar, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gaviria, ki je znan kot sprinter, je za UAE dirkal štiri sezone.

Osemindvajsetletni Kolumbijec bo z moštvom Movistar podpisal enoletno pogodbo, so zapisali pri španski ekipi. Gaviria je v svoji karieri med drugimi dobil pet etap na dirki po Italiji in dve na dirki po Franciji. A za sprinterjem sta dve težki sezoni brez večjih uspehov, eden od razlogov za to je tudi dejstvo, da je trikrat zbolel za koronavirusom.