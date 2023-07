Kraljevska etapa z napako

Višinski metri so tisti pokazatelj, ki vedno vsako kolesarsko dirko označijo ali je težka ali ni. Na papirju seveda.

Klančarji se veselijo višinskih metrov, vsi ostali kolesarji pač ne. Ampak v sodobnem kolesarstvu ta podatek ne pomeni nič več. Klančarji ne zmorejo več zmagovati na klancih, prehitevajo jih po 20 kilogramov težji kolesarji z utemeljitvijo, da so pač toliko boljši. Kdaj je nazadnje klančar zmagal na gorski etapi? Ne spomnimo se. Vedno zmagujejo univerzalni kolesarji, torej tisti, ki jih kličemo roleurji, ki lahko zmagajo na vsaki dirki.

Danes je na vrsti 15. etapa in je grozovito težka, danes ni kraljevska etapa letošnjega Toura, ker ne vsebuje največ višinskih metrov,čeprav jih bodo morali premagati 4483. Dam danes bodo šli čez pet in pol Vršičev iz Kranjske gore. Je to lahko kraljevska etapa? Ne, ker 17. etapa vsebuje 5399 višinskih metrov in si zasluženo prilasti ime kraljevske etape.

In zdaj pomislite, kako so kolesarji premagovali etape od petka v Jurskem gorovju, prek dveh etap v Alpah, da bo jutrišnji dan prost, potem sledi kronometer in potem takoj kraljevska etapa? Mar lahko obstaja še večje trpinčenje športnikov? Mogoče se sliši lahkotnejše, da po trisu gorskih etap sledi počitek? Da. Vendar so kolesarjem v sredo servirali posamični kronometer, ki zahteva maksimalni prikaz »ure« resnice. Po tako zamorjenih nogah na klancih in počitku, maksimalno hitrost na 22-kilometrih. Da, kolesarstvo ni šport, to je gladiatorstvo. In nekdo pri tem zelo uživa.

Slovenskih navijačev je ogromno ob cestah Toura. Ampak, spet ne toliko, kot si Pogi, Luka in Moho, to zaslužijo. Več bi jih moralo biti. Takih treh slovenskih kolesarjev, najbrž še dolgo, dolgo ne bo na Touru, ko ti trije zavijejo v cono udobja in zaslužkarstva.

15. etapa ni kraljevska, je pa druga najtežja na letošnjem Touru

Prava gorska 15. etapa Toura se začne na smučišči v Les Getsu in konča v smučarskem središču Saint-Gervais Mont-Blanc. Dolga je 179 kilometrov, ciljni vzpon pa je dolg 9,8 kilometra, s povprečnim 8-odstotnim naklonom. Je treba še kaj dodati?

Minilo je sedem let, odkar je Le Tour nazadnje obiskal smučišče pri podplatih Mont Blanca. Ciljni vzpon se začne po mestecu Saint-Gervais. Prvi kilometri so podobni obzidju, ki ga je potrebno preplezati, 12,9 odstotkov je povprečen naklon, potem pa se ta naklon z dvomestno številko nadaljuje še 1,7 kilometra. Pravzaprav se ta del imenuje Cote de Amerands. Cesta se nato nekoliko izravna, nato pa se vrne na vzpon, dolg 7,2 kilometra, s povprečnim 7,7-odstotnim naklonom.

Da bi ne razlagali kaj vse čaka kolesarje na današnji etapi, zadostuje pogled na profil današnje, 15. etape. Poglejte in komentirajte.

Col de la Croix Fry (1477 m.n.v.,11,3 km, 7 %, 1. kat.), Col des Aravis (1487 m.n.v., 4,4 km, 5,8 %, 3. kat.), potem sledi Côte des Amerands (888 m.n.v., 2,5 km, 11 %, 2. kat.) in potem ciljni vzpon. Saint-Gervais Mont Blanc Le Bettex (1372 m.n.v., 7,2 km, 7,4 %, 1. kat.)

In cilj ...

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:30