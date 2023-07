Pogačarjev boj za vsako sekundo se nadaljuje v Alpah

Dva največja vzpona na današnji 14. etapi sta v zadnjih 65 kilometrih, Col de la Ramaz in Col de Joux Plane, potem pa hiter in zahteven spust v cilj. Premagati bodo morali 4281 višinskih metrov!

14. etapa vključuje pet kategoriziranih vzponov. Prvi je Col de Saxel (944 m.n.v., 4,2 km, 4,6 %, 3. kat.), drugi je Col de Cou (116 m.n.v., 7 km, 7,4 %. 1. kat), tretji je Col du Feu (117 m.n.v., 5,8 kilometra pri 7,8 %, 1. kat.). Našteti čakajo kolesarje v prvem delu etape. Potem sledi leteči cilj, ki je tudi na vrhu nekategoriziranega klanca.

Četrti vzpon je Col de la Ramaz (1619 m.n.v., 13,9 km, 7,1 %, 1. kat.), sledi 10 km dolg spust in potem dolina Joux, ki bo služila za oddih pred zadnjim, 11,6-kilometrskem vzponu z 8,5-odstotnim naklonom na Col de Joux Plane, z vrhom na 1691 metrih. Na vrhu sledi kratek spust in spet vzpon na nekategoriziran klanec Col du Ranfoly, šele potem hiter in tehnično zahteven spust v Morzine.

Etapa na dirki po Franciji se bo že 16. končala v Morzinu. Zmagovalec ne bo nasledil le Iona Izaguirreja (2016), ampak tudi Marca Pantanija (1997), Richarda Virenqueja (2000, 2003) in Carlosa Sastreja (2006).

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri