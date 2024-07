Matthews: To je bila prava kolesarska dirka

Pred včerajšnjo deveto etapo letošnje dirke po Franciji je v rumeno oblečeni Tadej Pogačar opozarjal, da to »najbrž ne bo odločilna etapa«, a se Tour lahko na tej etapi tudi izgubi. Mnenje kolesarske karavane je glede vožnje po makadamskih cestah na tritedenskih dirkah razdeljeno. »V številnih etapah tega Toura smo se ves dan vozili naokoli ... sedeli smo v glavnini in bilo je nekoliko dolgočasno, toda dirka, kot je bila današnja, daje drugim kolesarjem priložnost, da nekaj naredijo. Dirka je bila razburljiva in ves dan nihče ni vedel, kdo bo zmagal. Mislim, da marsikdo tega ne bi rekel, a meni je bilo to všeč. To je bila prava kolesarska dirka,« je po etapi dejal Avstralec Michael Matthews (Team Jayco AlUla).

Tim Declercq (Lidl Trek) nasprotno ni prepričan, da takšne etape sodijo na tritedenske dirke. »Zdaj imamo toliko kandidatov za prvaka in zaradi tega je dirka tako lepa, zamislite pa si, da bi dva ali trije od njih zaradi smole izgubili čas in padli. Nisem prepričan, da je to vredno na dirki Grand Tour,« je povedal Declerq. Z njim se strinja Nico Denz (Red Bull Bora Hansgrohe): »Mislim, da to ne sodi na Grand Tour, saj se za en cilj trudiš več mesecev. Če izpadeš iz skupne razvrstitve zgolj zaradi smole in ne zato, ker nisi dovolj močan, to ni pošteno.«

Belgijca Declerqa je presenetil drugi makadamski sektor, kjer so se kolesarji soočili tudi s klancem. »Poskušaš nadaljevati z vožnjo, a ne moreš, zato sestopiš s kolesa, nekaj časa tečeš, ponovno zaženeš, vendar ima potem drug tekmovalec, ki vozi, še več težav, sestopi s kolesa in spet si prisiljen teči. V tem delu nismo bili podobni profesionalnim kolesarjem,« je drugi makadamski sektor komentiral kolesar Lidl Trek. O zahtevnosti drugega sektorja je govoril tudi Laurens De Plus (Ineos Grenadiers): »Ljudje so rekli, da makadam ni bil tako slab, a so v drugem sektorju vsi stopili s kolesa ... Na zelo strmem sektorju je prišlo do manjšega padca, vsi so sestopili s kolesa, nato pa je sledilo celodnevno preganjanje.«

Za Pogačarjevega moštvenega kolega Pavla Sivakova je bil to najtežji dan dirke: »Bilo je brutalno, od začetka na polno, niti trenutka počitka.« Pello Bilbao iz Bahrain-Victorious je v etapi užival. »To je bila posebna dirka in rad imam takšne dni, kot je bil ta. Zabaval sem se in upam, da bodo pripravili še več takšnih etap,« je sklenil Bilbao.