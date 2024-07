Na »čudnem in dolgočasnem Touru« Pogačar komaj čaka na gore

Uvodne etape bi se za Tadeja Pogačarja lahko razpletle bolje, a ne veliko bolje. Slovenski šampion je v rumeni majici, deluje, kot da je v vrhunski formi in razumljivo je, da bi si Pogačar takoj želel več težkih etap, na katerih bi lahko unovčil dobre noge in si pridobil še večjo časovno zalogo proti tekmecem, predvsem proti Jonasu Vingegaardu. Od Danca namreč vsi pričakujejo, da bo iz dneva v dan na dirki po Franciji močnejši ...

Naslednji resni preizkus za Pogačarja bo nedeljska etapa z makadamskimi odseki. »Pogledal sem si traso, med pripravami smo bili tukaj, vem, kaj me čaka. Ni najbolj zabavna trasa na svetu, a se je vseeno veselim. Veliko bo odvisno od tega, kako bomo dirkali, kaj bo peloton želel iztržiti na tej etapi, tudi veter bo igral vlogo,« pravi vodilni na dirki.

Ne glede na to, da Jonas Vingegaard brani naslov prvaka, je Pogačar z naskokom glavna zvezda rumene pentlje. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Nato je Pogačar dodal še, da komaj čaka, da se dirka vrne v gore, saj trenutno ne ve, »česa bi se veselil«. »Moram priznati, da je letošnji Tour nekoliko čuden. Prvi štirje dnevi so bili zabavni, nato pa je bil ta drugi teden čuden, ničesar se nisem imel za veseliti, nič zabavnega ni bilo. Če ne bi bilo kronometra, bi to bil res dolgočasen, čuden Tour z ravninskimi etapami, kjer nihče noče v beg. Jutri (danes op. p.) nas čaka stresen dan, pa nato še eden, dan premora, nato še eden in še eden. In potem bomo končno prišli v gore. Zdaj se počutim izvrstno in zato res komaj čakam, da pridemo do pravih gorskih etap,« tekmecem ognjemet, ko bo zanj vendarle dobil priložnost, napoveduje nosilec rumene majice.